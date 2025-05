Sport Pattinaggio artistico, incetta di medaglie e podi per l’ Artistico Costa d’Argento ai campionati regionali 7 maggio 2025

Alessio Patanè

Argentario: Lo scorso fine settimana è stato ricco di soddisfazioni per la ASD Pattinaggio Artistico Costa d’Argento, protagonista al Campionato Regionale FISR con le sue giovani promesse, guidate dalle allenatrici Alessandra Scarponi e Gaia Faruolo. L’atleta della società Pattinaggio artistico Costa d’Argento Adele Cona si è distinta con una splendida performance nella categoria Giovani Promesse D, esibendosi con sicurezza e determinazione. Il suo talento l’ha portata a conquistare il secondo gradino del podio, laureandosi vice-campionessa regionale. Nella categoria Giovani Promesse G, Bianca Lucignani ha emozionato la giuria con una performance di alto livello, che le è valsa un meritatissimo terzo posto. Ottimo anche il risultato per Emma Podestà, impegnata nella categoria D, che con una bella esibizione ha ottenuto un buon piazzamento in una competizione caratterizzata da un'alta partecipazione e un livello tecnico molto elevato. Infine, grande emozione per Benedetta Palombo, alla sua prima gara assoluta nella categoria Prima Passi. La giovane atleta ha rappresentato con orgoglio la società, portando a termine il proprio programma con grinta e determinazione, segnando così un promettente esordio. Le coach Alessandro Scarponi e Gaia Faruolo si sono dette molto soddisfatte delle prestazioni delle loro atlete: “Siamo felici di questi risultati che dimostrano l’impegno, la passione e la costanza di tutto il gruppo”. Un weekend da ricordare, dunque, per la ASD Pattinaggio Artistico Costa d’Argento, che guarda al futuro con entusiasmo e fiducia.

