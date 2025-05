Sport Pattinaggio artistico Costa D'Argento si piazza terzo ai regionali Fis 27 maggio 2025

Splendide notizie per la Asd Pattinaggio Artistico Costa d’Argento, protagonista al Campionato Regionale FISR andato in scena a Pisa. Pisa: A emozionare è stata la giovane Sofia Alocci, che ha conquistato un ottimo terzo posto nella categoria “Giov. Promesse G”, salendo sul podio con una ottima performance. Un risultato importante che conferma il lavoro costante dell’atleta e dello staff tecnico della società lagunare, impegnata nella formazione e valorizzazione di queste giovani atlete nel pattinaggio artistico a rotelle. Soddisfazione espressa anche dalle allenatrici Alessandra Scarponi e Gaia Faruolo, che hanno accompagnato l’atleta in questo percorso di crescita tecnica e sportiva: “ È un piazzamento importante che premia l’impegno quotidiano, la passione e la dedizione di Sofia”, hanno commentato a margine della gara. Il risultato ottenuto a Pisa rappresenta un segnale importante per tutto il gruppo della società del presidente Carboni, impegnata nella preparazione delle prossime competizioni stagionali. Seguici



