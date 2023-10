Pattinaggio artistico Costa d’argento allo stage di Rubén Genchi

Orbetello: Cinque atlete della Asd Pattinaggio artistico Costa d’Argento lo scorso week-end, hanno partecipato allo stage di Ruben Omar Genchi.

Due giorni in pista, al centro sportivo Claudio Rosone di Roma con il maestro argentino considerato uno dei migliori istruttori di pattinaggio artistico a rotelle al mondo. Tanta emozione per le atlete della Costa d’Argento che hanno partecipato e vissuto in prima persona a questo evento più unico che raro: Vanessa Lucignani, Bianca Lucignani, Agata Bistazzoni, Vanessa Anastasi e Phoebe Donati.

La kermesse è stata possibile grazie all'organizzazione della Polisposportiva Castelverde che ha reso accessibile lo stage a tutte le atlete, dalle prime armi fino ai livelli più avanzati. Le giovani maremmane hanno avuto l'opportunità di lavorare direttamente con il guru argentino, affinando le loro abilità.

Molto soddisfatte le allenatrici Alessandra Scarponi e Gaia Faruolo che hanno accompagnato e supportato le atlete in questa avventura. Adesso, la società del presidente Sandro Carboni che vanta più di 50 atlete é pronta a scendere in pista per questa nuova stagione, determinata a portare in alto la Costa d’Argento.