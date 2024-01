Patentino dell'Ospitalità, al via gli incontri di formazione e promozione turistica

Castiglione della Pescaia: Anche quest'anno hanno preso il via gli incontri del Patentino dell'Ospitalità, il percorso di formazione permanente e gratuita che l'amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia offre agli operatori del settore turistico. L'obiettivo è quello di fornire strumenti utili e condividere informazioni per migliorare l'accoglienza attraverso la valorizzazione e promozione del territorio.



«La formazione è fondamentale nello sviluppo della "cultura del turismo" – afferma l'assessore al turismo Susanna Lorenzini – ed è per questo che cerchiamo di offrire ai nostri operatori del settore ricettivo tutti quegli strumenti utili a gestire al meglio conoscenze e professionalità nell'accoglienza e valorizzazione del territorio. Solo così possiamo crescere, ed i dati rilevati all'ultima stagione ce ne danno atto, abbiamo superato il milione e mezzo di presenze e Castiglione della Pescaia è stata una delle località balneari fra le più gettonate della Toscana. Con il Patentino dell'Ospitalità, arrivato alla sesta edizione consecutiva, offriamo ai nostri imprenditori l'opportunità di una formazione e aggiornamento professionale mirata alla progettazione del prodotto turistico sul territorio e allo sviluppo di strategie per la sua promozione».

Il patentino dell'ospitalità da quest'anno si estende a tutti i comuni dell'ambito Maremma Toscana area nord e sono già iniziati gli incontri rivolti agli operatori turistici dell’Ambito, online e in presenza, che affronteranno i temi della comunicazione e dell'impiego dell'intelligenza artificiale nel settore turistico, dai nuovi trend e nuove strategie di comunicazione agli strumenti per la progettazione e costruzione di nuovi prodotti turistici legati all'arte, alla cultura, alle tradizioni del territorio costiero maremmano, a pacchetti di accoglienza incentrati sulla degustazione delle eccellenze locali.

«Il patentino dell’ospitalità - conclude il sindaco Elena Nappi - è ormai una buona pratica adottata da molti comuni che ha il compito non solo di far conoscere e promuovere le eccellenze e le opportunità presenti nei territori, ma serve anche per creare quella rete necessaria ed essenziale tra gli operatori turistici per scambiarsi le modalità operative utilizzate ed implementare le proprie capacità lavorative».

Il Comune di Castiglione della Pescaia ha programmato quattro incontri, a partire dal mese di marzo, dedicati agli operatori turistici del proprio territorio e per agevolare i turisti sugli adempimenti relativi alla tassa di soggiorno, anche quest'anno, dal 20 maggio al 18 novembre presso il Palazzo Comunale, sarà attivo lo "sportello al cittadino" aperto tutti i lunedì dalle 15:00 alle 17:00.

Questo il calendario degli incontri sul territorio:

MARTEDÌ 5 MARZO – ore 15:00 Sala del Consiglio Comunale, via Cesare Battisti Castiglione della Pescaia

AGEVOLAZIONI E INCENTIVI PER LE IMPRESE TURISTICHE: COME ORIENTARSI TRA BANDI E FINANZIAMENTI

MARTEDÌ12 MARZO – ore 15:00 Azienda Vitivinicola Cacciagrande Loc.Ampio

CONOSCERE LA TECNICA ENOLOGICA PER SCEGLIERE IL "VINO IDEALE"

MARTEDÌ 26 MARZO – ore 15:00 Azienda Agricola La Vergheria

EVO: DALLE TECNICHE DI RACCOLTA ALLA DEGUSTAZIONE IN TAVOLA

MARTEDÌ 9 APRILE – ore 15:00 Azienda Agricola Badia Vecchia, Strada Prov.le Macchiascandona

ECCELLENZE DEL TERRITORIO: VISITA A BADIA VECCHIA