Passione bicicletta: a Massa Marittima “Grinduro 2025” celebra 10 anni di avventura

Dal 13 al 15 giugno, oltre cento ciclisti di tutto il pianeta si ritroveranno nella città del Balestro. Iscrizioni aperte fino al giorno della manifestazione.

Massa Marittima: Dopo il successo del 2024, Grinduro, circuito internazionale di eventi gravel, torna in Italia per la sua terza volta consecutiva: dal 13 al 15 giugno sarà Massa Marittima ad ospitare questo festival di 3 giorni che unisce la passione per la bicicletta con un'atmosfera unica fatta di musica, cibo e una comunità di appassionati di tutto il mondo. Sono oltre 100 gli iscritti provenienti da tutto il pianeta e le iscrizioni resteranno aperte fino al giorno dell'evento.

Grinduro celebrerà a Massa Marittima il suo decimo anniversario con il format vincente che combina i migliori elementi di una gara di enduro in mtb con quelli di una pedalata in stile grave, nell'atmosfera da festival.

Nell'iscrizione si può scegliere tra due opzioni: il Grinduro, lungo 100km circa con 1600m di dislivello e 4 prove speciali, ed il Grindurito, lungo 40km circa con 800m di dislivello. Non mancheranno in entrambi i formati, panorami mozzafiato, gustosi ristori e la possibilità di conoscere persone da tutto il mondo.

Con grande entusiasmo, l'amministrazione comunale ha suggerito e reso disponibile il Cassero Senese, splendida fortificazione costruita tra il XIII e il XIV secolo, come singolare sede di Grinduro 2025.

"Accogliamo con piacere a Massa Marittima le ciclististe ei ciclisti di Grinduro 2025 provenienti da ogni parte del mondo. - afferma Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima - Questo evento valorizza la vocazione naturale del nostro territorio per la bicicletta, grazie ai percorsi di livello assoluto immersi nella natura, ai servizi per il cicloturismo e ad una comunità accogliente e attenta. Siamo felici di mettere a disposizione il Cassero Senese come location d'eccezione per questo evento, convinti che sarà un'edizione speciale, indimenticabile per tutti Ringrazio gli organizzatori, tutto lo staff di Massa Vecchia Bike Hotel in collaborazione con Bike Garage & More, per aver creduto ancora una volta nel potenziale della nostra città”.

Arianna Hutmacher di Massa Vecchia Bike Hotel, organizzatrice di Grinduro Italia, ha affermato "Per il 2025 abbiamo voluto spostare l'evento nel cuore del centro storico per coinvolgere tutta la comunità e per far scoprire la nostra splendida città medievale in bicicletta. Abbiamo scelto di ridurre i costi del biglietto, rinunciando alla formula all-inclusive, ed inserito nel pacco gara dei buoni sconto per consentire ai partecipanti di gustare la cucina locale nei ristoranti del nostro paese. Inoltre, per il party del sabato Sera, abbiamo previsto una selezione di food truck con specialità tipiche della cucina toscana, per una serata all'insegna del buon cibo e del divertimento.”

“Siamo entusiasti di tornare nella splendida regione della Maremma nel 2025” - ha dichiarato

James Deane, Grinduro Global - "Massa Marittima ha tutti gli ingredienti per creare la perfetta esperienza Grinduro: una fantastica pedalata fin dalla linea di partenza e panorami mozzafiato, uniti ai quattro pilastri di Grinduro: ottimo cibo, campeggio, cameratismo e musica dal vivo. Grinduro Italia ha un grande futuro."

Info e iscrizioni: https://grinduro.com/italia/

italia@grinduro.com 3664307789

COSA LO RENDE UN EVENTO IMPERDIBILE

Tutti gli ingredienti per un evento indimenticabile sono presenti: l'esperienza unica e coinvolgente che Grinduro offre a ciascun partecipante, la splendida cornice della Maremma e la solida partnership con leader internazionali come Shimano, Leatt, Schwalbe, Wahoo, Muc-Off e Knog che presenteranno i loro prodotti pensati per il mondo gravel. Nell'area expo saranno inoltre presenti numerosi stand di produttori locali e food track con specialità tipiche.

Ogni edizione di Grinduro attira ciclisti da ogni angolo del pianeta, creando una comunità vibrante e internazionale. Il senso di appartenenza e condivisione è il cuore pulsante dell'evento, rendendolo molto più di una semplice gara: è un'esperienza da vivere e da ricordare.