Passeggiata nel Parco Regionale della Maremma

Alberese: Federparchi, in collaborazione con Fondazione Una, una realtà che rappresenta il luogo di incontro tra mondo ambientalista, agricolo e venatorio, con l’unico obiettivo di trovare soluzioni sostenibili per la salvaguardia della biodiversità, organizza un’escursione al Parco Regionale della Maremma, riservata agli operatori della stampa locale, dove, accompagnati da un esperto, andranno a scoprire le incredibili specie che popolano il territorio, tra cui il bellissimo Falco Pescatore, specie protetta che vive in prossimità di ambienti acquatici.

Due giorni immersi nella natura, con partenza giovedì 8 settembre nel pomeriggio e rientro venerdì 9 in serata, e tante attività previste, prevalentemente incentrate lungo la bellissima foce del fiume Ombrone, tipico esempio di zona umida costiera che si distingue per la sua ricchissima biodiversità.

Ecco il Programma realizzato in collaborazione e con il supporto dell’Ente Parco Regionale della Maremma:

1° giorno – Giovedì 8 settembre 2022

H: 19:30 – Arrivo al Parco Regionale della Maremma (alloggio TBD)

H: 20:00 – Cena con il Presidente di Federparchi Giampiero Sammuri, Caposervizio e/o Ispettore dell’Ente Parco

2° giorno – Venerdì 9 settembre 2022 (La visita prevede la presenza di 1 o 2 guardiaparco del Parco Regionale della Maremma)

H: 9:30 – Uscita e partenza del percorso ad anello lungo la foce del fiume Ombrone; visita al Capanno di Bocca d’Ombrone, possibile avvistamento del Falco Pescatore (Durante il percorso, prevista una sosta all’Osservatorio Ornitologico e la traversata della vecchia tenuta Granducale Lorenese - nucleo agricolo dell'Azienda di Alberese acquistata da Leopoldo II di Lorena, Granduca di Toscana, nel 1839 dai conti Corsini di Firenze)

H: 11:30 – Passeggiata a cavallo all’interno del percorso ad anello, sviluppato lungo le golene coltivate del fiume Ombrone fino all’altezza di Torre Trappola (Il percorso a cavallo è adatto anche a cavalieri non esperti)