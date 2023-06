Passalacqua: Venturina surclassa Grosseto e conquista la semifinale

Grosseto: C'erano tutti i presupposti per considerare il terzo quarto di finale della 48° Coppa Passalacqua come una finale anticipata per Venturina e Grosseto. Una giusta considerazione squadre ad alto livello tecnico e con tutte le carte in regola per puntare al successo finale in questa bellissima edizione della rassegna giovanile grossetana. Grande spettacolo e altrettanto grande la gioia del pubblico numeroso degli appassionati presenti sugli spalti del “Frida Bottinelli Brogelli”.







I grifoncini sostenuti sostenuti dai propri tifosi, parte molto forte e guadagna due angoli in pochi minuti, ma il Venturina, pur privo di ben cinque titolari controlla da par suo, appare più tonico. Il Grosseto ci prova al 10' con Generali con una conclusione ben neutralizzata dall'estremo difensore livornese. Ma al 21' il Venturina passa in vantaggio con Bertini che risolve una mischia al termine di una grande azione. Biancocelesti pericolosi con Makarov al 26' con un gran tiro respinto da Di Bonito.

Il Venturina fa la partita, giaca molto bene, di contro il Grosseto non riesce ad esprimersi, appare molto nervoso. Al 36' Tenci su calcio di punizione sfiora il gol e al 38' Salvadori colpisce la traversa.

Grosseto cerca il gol e al 2' della ripresa lo ottiene grazie ad una bel diagonale di capitan Affabile. Venturina reagisce e con Makarov sfiora il gol con Di Bonito che respinge una conclusione di Di Data ben neutralizzata dall'estremo difensore grossetano.

Cala leggermente il Venturina mentre il Grosseto da ulteriori segni di nervosismo con Tenti autore di un brutto fallo punito dall'arbitro con un giallo. Partita molta intensa con il Venturina sempre più pericolosa e al 39' torna in vantaggio con Miele grazie ad una prodezza da posizione defilata.





Il Grosseto non ci stà e nel recupero, al 94' raggiunge il pareggio, con Tenci.

Inevitabili i supplementari e nell'intervallo scatta il cartellino rosso per Makarov sostituito inprecedenza reao di aver apostrofato con qualche parola di troppo.

Venturina da l'impressione di passare, e al 9' torna in vantaggio grazie ad una punizione di Di Data. La banda di Giacomini sulle ali dell'entusiasmo dopo appena 2 minuti va nuova in gol firmando il 4-2 a due grazie a Cozzolino.

Fioccano le ammonizioni e al 13' viene espulso Turbanti. La partita ancora in bilico ma il Grosseto al 4' del st. supplementare fallisce l'occasione per tornare in partita quando Tenci manda sul palo un calcio di rigore.

Venturina sempre pericoloso e al 6' ottiene un calcio di rigore che Cozzolino trasforma fissando il risultato sul 5-2. Grosseto sempre più nervoso prova a reagire ma il Venrturina controlla da par suo e al 10' scatta il “rosso” per Veronesi. Grosseto in nove, con un finale convulso ma con il Venrturina padrona della gara, esplode al triplice fischio dell'arbitro, conquistando un successo quanto mai meritato e va in semifinale riuscendo ad avere ragione di un Grosseto troppo contratto e nervoso che esce così amaramente di scena, a conclusione di una gara spettacolare non a caso definita come una finale anticipata. Questa sera, ultimo quarto di finale con Fonteblanda opposto a Follonicagavorrano. Il via alle ore 21:15.

Quarti di finale: Nuova Grosseto – Atletico Maremma 0-3; Invictasauro – Sant'Andrea 3-1; Venturina – Grosseto 5-2 (d.t.s.); Giovedì 15 Follonicagavorrano – Fonteblanda D

Semifinali: Lunedì 19 giugno Atletico Maremma – Invictasauro; Martedì 20 giugno Venturina – D

VENTURINA-US GROSSETO 5-2 (d.t.s)

VENTURINA: Pallini, Canessa, Bartolini, Pontilunghi, Mori, Lolini, Neri (70' Sovran), Romagnoli (77' Miele), Makarov (68' Cozzolino), Di Dato (99’ Tassi), Bertini (90’ Calò). A disp: Donati, Guazzelli. All: Dario Giacomini



US GROSSETO: Di Bonito, Fralassi (85’ Fommei), Paccagnini, Begnardi, Veronesi, Turbanti, Affabile (59’ Capoduri), Presicci, (54’ Fregoli), Generali (77' Veglianti), Tenci, Salvadori (53’ Repola). A disp: Santolini, Giraudo, Fregoli, Zarone. All: Alberto Corti

ARBITRO: Leonardo Giuliarini di Grosseto - ASSISTENTI: Salvatore Sbordone e Simone Paparozzi di Grosseto

RETI: 21' Bertini (VE), 48' Affabile (GR), 84' Miele (VE), 94' Tenci (GR), 99' Di Dato (VE), 101' Cozzolino (VE), 111' Cozzolino (VE)

NOTE: ammoniti Veronesi, Salvadori, Fregoli, Lolini, Tenci. Espulso Turbanti 13' del pt supplementare, espulso Veronesi al 10' del secondo tempo supplementare (entrambi per gioco scorretto).

CALCI D'ANGOLO: 9 a 5 per il Grosseto.