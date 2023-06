Passalacqua: Venturina schiaccia Scarlino e conquista il primo posto del Girone C

Grosseto: Calcio spettacolo sul terreno del “Frida Bottinelli Brogelli” nel match che vedeva di fronte Venturina e Scarlino, in palio la qualificazione alla fase successiva della manifestazione, la 48° Coppa Passalacqua. Scarlino dall'alto dei sei punti conquistati prima di scendere in campo era ad un passo dalla qualificazione, di fronte il Venturina con appena tre punti in classifica, aveva un solo risultato da conquistare il successo pieno.

Al cospetto di un grande pubblico accorso sugli spalti, abbiamo assistito ad una partita spettacolare, con le due squadre, in particolare i livornesi han no messo in vetrina un grande calcio, con delle bellissime triangolazioni e altrettante ripartenze che anno messo in seria difficoltà lo Scarlino, sceso in campo peraltro privi di alcuni titolari squalificati unitamente al tecnico Telesio.





Il Venturina partiva fortissimo, e già al 3'sfiorava il gol quando Bertini colpiva la traversa e con Mori che non riusciva a ribadire in rete. Al 6' i biancocelesti livornesi portavano un nuovo attacco con Sovran che subiva un fallo, ma la susseguente punizione non dava frutti.

Il Venturina convinto cerca la via della rete, ci prova ancora con Bertini al 18' ma Bezzegoli para la conclusione.

Lo Scarlino reagisce e si rende pericoloso con le ripartenze ma al 21' Makarov, con una azione personale riesce ad andare in gol portando in vantaggio il Venturina.

Lo Scarlino non ci sta a perdere e al 25' pareggia le sorti della gara grazie ad un guizzo di Barbosa che sorprende Donati da sottomisura. Reazione immediata del Venturina con Di Donato che realizza un eurogol con un fendente da posizione impossibile.

Sulle ali dell'entusiasmo il Venturina continua ad attaccare e rendersi pericoloso e prima del riposo, al 40' sfiora il gol con il solito Bertini. Venturina incontenibile sulle fasce, con il guizzante Sovran e soprattutto Bertini.

I livornesi di Giacomini impongono il proprio gioco, brillante dominando la gara anche nel secondo tempo. Giocano bene ma sprecano troppo in fase conclusiva, butano al vento ben quattro palle gol. Girandola di sostituzioni da entrambe le partiti e lo Scarlino cerca la via del pareggio senza peraltro riuscirvi, Piazza comunque ci va molto vicino al 26'. Ma il Venturina non stà a guardare e cerca di chiudere la partita per raggiungere il successo che vorrebbe dire qualificazione ai quarti di finale.

La banda di Giacomini è sempre più con vincente e al 40', Romagnoli da sottomisura risolve una mischia serrata realizzando la terza rete. La gara si avvia verso la conclusione con il Venturina vince con merito, giocando molto bene conquistando tre punti pesanti che gli permettono di vincere il girone, mentre lo Scarlino esce di scena.

Il Venturina veramente convincente troverà nei quarti il Grosseto.

La coppa Passalacqua tornerà in campo il giorno 8 giugno con il confronto, per il girone D, tra Argentario e Follonicagavorrano. Inizio alle ore 21:15.





VENTURINA 3 - SCARLINO 1

VENTURINA: Donati, Guazzelli (dal 1' del st. Neri), Tassi (dal 32' del st. Bartolini), Pontilunghi, Mori, Lolini, Sovran, Calò (dal 22' del st. Romagnoli), Makarov (dal 16' del st. Cozzolino), Di Dato, Bertini. A disposizione: Bartolini, Neri, Romagnoli, Cozzolino. All.enatore Dario Giacomini

SCARLINO: Buzzegoli, Venturi, Cassi, Sacchhelli, Milani, Pietrini, Barbosa, Fortunato (dal 16' del st. Piazza), Mancinelli, Cioni, Felici. A disposizione: Musetti, Germano, Piazza. Allenatore Riccardo Nucci.

ARBITRO: Leandro Scavuzzo; assistenti Roberto Bocci, Emilio Antonio Parisotto della sezione Aia di Grosseto.

RETI: al 21' Makarov, al 25' Barbosa, al 34' Di Dato. Nella ripresa al 40' Romagnoli.

CALCI D'ANGOLO: 1 A 1

NOTE: ammoniti Felici, Cassi.





(foto Giacomo Aprili)