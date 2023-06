Passalacqua: Sant'Andrea supera di misura Virtus Amiata e passa il turno

Grosseto: Ultimo atto, nel girone D, avrebbe dovuto essere una gara tranquilla, visto il tasso tecnico largamente superiore del Sant'Andrea, alla vigilia ad un passo dalla qualificazione ai quarti, nei confronti del Virtus Amiata che in questo ultimo appuntamento puntava ad un solo risultato per passare il turno. Invece è venuta fuori una gara vibrante con il Virtus Amiata che ha imposto a sorpresa il proprio gioco, mettendo in difficoltà il blasone del Sant'Andrea.



Gara vibrante, a tratti nervosa con gli amiatini decisi a contrastare la superiorità la superiorità tecnica della squadra di Tiberio Prastesi, scesa sul terreno del “Frida Bottinelli Brogelli” con una formazione che presentava le seconde linee.

Il Virtus Amiata è partito forte riuscendo a volte a mettere in difficoltà il Sant'Andrea senza peraltro riuscirvi, Primi tentativi senza successo per gli amiatini che non si sono affatto impauriti nel contrastare la forza innegabile degli avversari. E' venuta fuori una partita alquanto nervosa, dove sono volati più volte i cartelli gialli. Scontri maschi ma non cattivi che però anno indotto l'arbitro ad imporsi per calmare le acque.

Senza paura la Virtus Amiata si fa vedere, ma è il Sant'Andrea al 10' ha provare la prima conclusione, Al 18' Silvestrini colpisce il palo e in una azione convulsa viene atterrato in area, ma l'arbitro lo punisce per simulazione. La squadra di Pratesi insiste e al 21' passa in vantaggio. Dopo un batti e ribatti in area, un difensore colpisce con una mano in area e l'arbitro concede il calcio di rigore che Rossi trasforma in gol. Gioca meglio la Virtus Amiata e al 30' pareggia con Silvestrini su calcio di rigore concesso per un atterramento in area dello stesso Silvestrini.

Il Sant'Andrea ci crede e attacca a fondo, al 32' ottiene un calcio di punizione dal limite senza esito. Sale la tensione e fioccano i cartellini gialli, e al 43' la squadra di Pratesi resta in dieci. Di Chiara in area finisce sa terra, protesta vivacemente e viene espulso per simulazione.

Il Virtus Amiata ci prova più volte anche nel secondo tempo e al 18' sfiora il raddoppio, con il portiere Sangiorgio autore di una grande parata. Gioco convulso con qualche fallo di troppo. Galli colpisce un palo al 34' e successivamente manda al vento l'occasione per passare in vantaggio. La partita si avvia verso il finale con il direttore di gara che al 40' caccia dal campo l'allenatore della Virtus Amiata per istigazione alla violenza, al termine di un contrasto a centrocampo. Saltano i nervi, il Sant'Andrea opera alcune importanti sostituzioni alla ricerca del gol del vantaggio. Nel recupero con una grande ripartenza, Galli va in gol , quando scocca il 51' poi il triplice fischio finale del direttore di gara che sancisce il successo del Sant'Andrea che accede ai quarti di finale.

Chiuso il capitolo qualificazioni, la Coppa Passalacqua, torna in scena, lunedì prossimo 12 giugno, con i quarti di finale. Il primo vedrà in campo Nuova Grosseto e Atletico Maremma, inizio alle ore 21:15.





SANT'ANDREA 2 - VIRTUS AMIATA 1

SANT'ANDREA: Sangiorgio, Signori (dal 31' del st. Galli), Sabatini, Campetiello, Bernardi (dal 25' del st. Terracciano) Rossi G., Menichetti (dal 13' del st. De Maria), Di Chiara, Rossi Cauan, Gatti (dal 16' del st. Gobbi), Ismanovski (dal 9' del st. Schiattarella). A disposizione: Acierno, Carbone, Baldanzi, Galli, Bargelli, De Maria, Gobbi , Schiattarella, Terracciano. Allenatore Tiberio Pratesi.

VIRTUS AMIATA: Cioci, Cellini, Zynda, Moscarini, Magnani, Kini, Ghars, Martini, Silvestrini (dal 41' del st. Rranja), Franci, Duchi. A disposizione: Rranja. Allenatore Luca Corbari.

ARBITRO: Leonardo Capecchi; assistente Danilo Bartalini, Salvatore Sbordone della sezione Aia di Grosseto.

RETI: al 21' Rossi , al 30' Silvestrini ( rigore), nella ripresa al 50' Rossi.

CALCI D'ANGOLO: 5-2 per Sant'Andrea.

NOTE: ammoniti Silvestrini, Di Chiara, Signori Sabatini. Espulso D Chiara al 43' del primo tempo per simulazione, espulso Corbari al 4' del st. per istigazione alla violenza.





(foto Giacomo Aprili)