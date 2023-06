Passalacqua: Invictasauro supera di slancio Paganico e passa il turno

Grosseto: Splendida conferma dell'Invictasauro nell'ultimo atto del girone B della 48° Coppa Passalacqua. La banda di Federico Angelini, impiega appena 60” per imporre il proprio gioco, tanto è bastato al guizzante Scartabelli a per abbattere la difesa del Paganico e portare in vantaggio l'Invictasauro . Il gol di vantaggio dopo appena poco tempo dal fischio di inizio a aperto di fatto la strada del successo all'Invicta e di fatto anche la qualificazione ai quarti di finale realizzando ben tre successo, un grande risultato se vogliamo se vogliamo ma del resto la superiorità dell'Invictasauro è venuta fuori alla distanza per poi arrivare alla fine a conquistare l'intera posta posta in palio che li pone al vertice della classifica, precedendo il Fonteblanda, mentre l'Atletico Piombino, finalista lo, scorso anno lascia la compagnia, diciamo, accompagnato da una buona dose di sfortuna.







La formazione grossetana ha chiuso la pratica già nel primo tempo, dopo essere andata in vantaggio appena al 1' con il funambolo Scartabelli, ha pressato a lungo per poi arrivare al raddoppiare con Marruccia al 37'.Dal canto suo il Paganico ha tentato di realizzare una timida reazione ma senza successo, mentre l'Invictasauro forte del proprio blasone non ha mollato la presa fino ad arrivare al raddoppio.





Alla ripresa delle ostilità prova a reagire con Borracelli al 3' quando sferra un gran tiro che finisce sotto la traversa e poi essere deviato in angolo dal portiere.





L'Invictaauro riparte di gran carriera e al 10' porta a tre il vantaggio della propria squadra con Conti. Partita chiusa con gli ultimi sussulti del Paganico che ottiene al 24' un calcio di rigore realizzato da Pirano. Il finale non muta la situazione , con l'Ivictasauro che va a vincere con merito questa partita ottenendo di fatto anche il primo posto nel girone B.

La Coppa Passalacqua riprenderà lunedì 5 giugno con il girone C, di fronte Atletico Maremma e Alberese, inizio alle ore 21:15.





INVICTASAURO 3 - PAGANICO 1

INVICTASAURO: Dal Buono (27' st Leandri), Steri (16' st Cappelli), Bernardini, Tavarnesi (16' st Cargiolli), Caoduro (31' st Frediani), Berti, Nelli, D'ovidio, Maruccia (21' st Vecchioni), Scartabelli, Conti. A disposizione: Bigliazzi, Sonnini, Bruni, Violante. Allenatore: Federico Angelini.

PAGANICO: Fantoni, Diani, Pagarelli, Bracalari, Castelli (16' st Ercoli), Nastro, Martellini (21' st Nargini), Bruni, Borracelli (17' st Cherubini), Piraino (38' st Esposito), Radi (34' st Vincelli). A disposizione: Pardini, Ciacci, Lampedusa, Marziali. Allenatore: Marco Biagiotti.

ARBITRO: Marco Temperini; 1° assistente Alessandro Marras, 2° assistente Leonardo Giuliarini.

RETI: 1' Scartabelli, 37' Maruccia; 10' st Conti, 24' st Piraino (rig.).

NOTE: calci d'angolo 7-3. per Invictasauro





(foto Giacomo Aprili)