Passalacqua: Invictasauro schiaccia il Sant’Andrea e approda in semifinale

Doppietta di Conti. Sant'Andrea finisce la gara in 9 per doppio “rosso”



Grosseto: Ancora una serata di grande calcio, con il secondo quarto di finale della 48° Coppa Passalacqua, protagoniste, Invictasauro e Sant'Andrea, in palio la conquista della semifinale, nella manifestazione giovanile, in corso di svolgimento sul tappeto verde di via Adda.

Due squadre, in grado di esprimere , un calcio ad alto livello, come del resto hanno dimostrato nella fase eliminatoria , attese a dare vita ancora una volta ad un confronto ad alto livello e così è stato.

E' stato un confronto ad alto livello, quello che abbiamo visto sul terreno del “Frida Bottinelli Brogelli”, con le due formazioni che si sono affrontate a viso aperto, dando vita ad una gara piacevole, con fermando le previsioni della vigilia.

Grande determinazione, soprattutto da parte dell'Invictasauro, entrata subito in partita e già al 4' andavano in gol con Conti che andava in gol al termine di un'azione spettacolare, deviando in rete da sottomisura.

Immediata la reazione del Sant'Andrea ma senza successo, anzi era l'Invictasauro ad attaccare sfiorando il raddoppio con il velocissimo Berti. La banda di Pratesi provava a rendersi pericolosa e con Rossi al 22' colpiva la traversa sfiorando il pareggio. Partita molto vibrante, intensa , con i grossetani intenzionati a chiuderla e al 32' grazie ad una ripartenza micidiale dell'incontenibile Berti otteneva un corner battuto il quale svettava Conti che di testa trafiggeva la rete di Acierno raddoppiando.

Ma al 38' l'estremo difensore si rendeva protagonista di un episodio incredibile, quando uscito dall'area di rigore toccava la palla con la mano e scattava il rosso diretto, Sant'Andrea in dieci, per un episodio che ha dell'incomprensibile.

Invictasauro deciso a chiudere la partita portava ancora attacchi pericolosi, grazie anche alla superiorità numerica. Al 42' la squadra di Angelini colpiva di nuovo che con Scartabelli fissando il risultato sul 3-0.

Alla ripresa delle ostilità, dopo la girandola delle sostituzioni, il Sant'Andrea provava una timida reazione e con Gobbi al 23' riduceva le distanze. Al 26'Bargelli sfiorava la traversa. La partita si faceva sempre più spigolosa con l'arbitro che la teneva bene in pugno e al 38' estraeva il rosso per Bruni in conseguenza di una doppia ammonizione in pochi secondi. Sant'Andrea in dieci e per l'Invictasauro era tutto più facile nel controllare la gara e arrivare al successo finale che gli permette di guadagnare con merito la semifinale dove incontrerà l'Atletico Maremma.

Questa sera, di scena il terzo quarto di finale con il Grosseto che incontrerà il Venturina, inizio ore 21:15.





INVICTASAURO 3 - SANT'ANDREA 1

INVICTASAURO: Del Buono, Bigliazzi, Sonnini, Tavarnesi (dal 5' del st Steri), Bernardini, Berti (al 20' del st. Marruccia), Nelli, Cargiolli, D'Ovidio, Scartabelli (dal 28' del st. Rosadoni), Conti (dal 40' del st. Vecchioni). A disposizione: Leandri, Cauduro, Frediani, Galli, Cappelli, Rosadoni, Steri, Vecchioni, , Marruccia. Allenatore Federico Angelini

SANT'ANDREA: Acierno, Carbone, Terracciano (dal 41' del st. Caoduro), Campetiello, Baldanzi, Bargelli (dal 13' del st. Sabatini T.), Galli (dal 38' del primo tempoSangiorgio), Bruni, Rossi Cauan (dal 18' del st. De Maria), Gobbi, Schiattarella (dall' 7' del st. Gatti). A disposizione: Sangiorgio, Sabatini, Momini, Rossi, Menichetti, Ismanowski, Gatti, De Maria, Bernardi. Allenatore Tiberio Pratesi.

ARBITRO: Alessio Argenti; assistenti Emilio Antonio Parisotto, Giacomo Ginanneschi della sezione Aia di Grosseto.

RETI: al 4' e al 32' Conti, al 42' Scartabelli. Nella ripresa al 23' Gobbi.

NOTE: ammoniti Bruni, Gatti, Campitelli, De Maria. Espulso Acierno (colpito la palla fuori area) al 38', Bruni (doppio giallo) al 38' del st.

CALCI D'ANGOLO: 3 A 2 per il Sant'Andrea.





Osservato un minuto di raccogliemento per ricordare Silvio Berlusconi.

(foto Giacomo Aprili)