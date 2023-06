Passalacqua: Invictasauro conquista la finale

Superato in rimonta l'Atletico Maremma. Gara spettacolare, decisa in cinque minuti.



Grosseto: Invictasauro conquista la finale della 48° coppa Bruno Passalacqua. Liquidato in appena cinque minuti l'Atletico Maremma. E' il primo verdetto della manifestazione giovanile grossetana.

Un grande pubblico, sugli spalti ed in tribuna del “Frida Bottineli Brogelli”, per assistere a questo primo scontro calcistico che disegnava la prima finalista.





Di fronte Atletico Maremma e Invictasauro, due squadre grandi protagoniste del torneo che si affrontavano a viso aperto, senza particolari tatticismi.

E' stato un grande spettacolo, con un primo tempo esaltante, nel corso del quale le due squadre hanno cercato a più riprese la via della rete senza riuscirvi.

Atletico Maremma e Invictasauro sono state grandi protagonisti anche e soprattutto delle due semifinali giocate ad alto livello che gli hanno permesso alla fine di esprimere un gran gioco, dove è solo mancato il gol .

La partita ha preso la svolta nella ripresa, già al 7' l'Atletico Maremma è passato in vantaggio con il bomber Fusini, ma perde Bertocchi per un problema muscolare, di contro Invictasauro reagisce e nel breve volgere di cinque minuti fa sua la partita e stacca il biglietto per la finalissima.





Al 22' Conti trasforma un calcio di rigore che permette al Invictasauro di raggiungere il pareggio.

La squadra di Federico Angelini ci crede e al 25' Cargiolli , autore di una prodetta realizza un gran gol con un tiro al volo e porta in vantaggio la squadra grossetana e pochi minuti piu tardi al 27' confeziona il terzo gol grazie ad una autorete di Sabatini, firmando un successo che porta la squadra di Angelini dritta alla finalissima, diciamo con merito. Grande festa al triplice fischio dell'arbitro.





ATLETICO MAREMMA: Uccelletti, Filiè, Solimeno (35' st Angeli), Caminati (35' st Bonucci), Talenti, Tarquini, Vettori (35' st Lunghi), Sabatini, Fusini, Bertocchi (11' st Pennacchi), Sarzilla (29' st Parnisari). A disposizione: Iacoboaea, Ferrante, Alfano, Sartori. Allenatore: Fabio Bisacco.

INVICTASAURO: Dal Buono, Bigliazzi, Sonnini, Tavarnesi, Bernardini (35' st Caoduro), Berti (38' st Bruni), Nelli, Cargiolli, D'Ovidio (17' st Maruccia), Scartabelli (42' st Guidi), Conti. A disposizione: Leandri, Frediani, Rosadoni, Steri, Vecchioni. Allenatore: Federico Angelini.

ARBITRO: Nicola Mascelloni; 1° assistente Roberto Bocci, 2° assistente Lorenzo Giuggioli.

RETI: 7' st Fusini, 22' st Conti (rig.), 25' st Cargiolli, 27' st Sabatini (aut.).

NOTE: ammoniti Conti, Maruccia. Calci d'angolo 2-2.

Prima dell'inizio Elisabetta Teodosio, delegata provinciale del CONI, ha premiato le squadre eliminate ai quarti (Nuova Grosseto, Sant'Andrea, Grosseto, Fonteblanda). Dall'organizzazione del torneo un riconoscimento a Franco Ferretti de “Il Tirreno” e alla stessa Teodosio.















Grande attesa questa sera per la seconda semifinale, con inizio alle ore 21:00, che vedrà di fronte Venturina e Follonicagavorrano.

(foto Giacomo Aprili)