Passalacqua: il Follonicagavorrano approda alle semifinali

Grosseto: Battendo il Fonteblanda (3-1) il Follonicagavorrano approda alle semifinali della coppa Passalacqua. Alzando il sipario sulla gara occorre aggiungere che non è stata una partita, sia tecnicamente che comportamentale, gradevole. Anche la terna non è stata all'altezza della situazione risultando incerta quanto priva della necessaria freddezza nel condurre la sfida.



Chiarissimo il quadro tattico dell'ultimo quarto di finale: Follonicagavorrano a guidare la palla, Fonteblanda raccolto in difesa e rapido a scattare in contropiede. I bianchi di Callai non hanno espresso un gioco positivo risultando poco organizzati, privi di ritmo e imprecisi. I nero verdi di Cocciolo hanno opposto volontà e tanta abnegazione per non dare respiro alla manovra avversaria cercando costantemente l'isolato, Calandrino. In campo circolava un nervosismo strisciante, non tamponato dal direttore di gara, che è sfociato in quattro espulsioni e un finale poco tranquillo.

A sorpresa il Fonteblanda passa in vantaggio al 29': da una trentina di metri Scala fa partire una sventola che Turini non riesce a contenere, 0-1. Il pareggio è opera di Cerrato al minuto 35. Il tempo si chiude con un diagonale di Cerrato, che non inquadra la porta.

Ripresa. È l'ottavo minuto quando viene concesso un rigore al Follonicagavorrano, trasforma Menga, 2-1. L'epicentro dei cartellini rossi al 23', espulso Chaatbi, e al 26', allontanato Fedeli entrato solo 2' prima, entrambi per doppio giallo. Nel frattempo Papini (31') segna il 3-1 per il Follonicagavorrano. Rosso anche per Toti e per il tecnico Cocciolo.





Follonicagavorrano – Fonteblanda 3-1 (1-1)

FOLLONICAGAVORRANO: Turini, Bellini (36' st Stefanini), Chelli (42' st Gambineri), Papini (36' st Miccoli), Ferri, Chaatbi, Olivato, Cret, Cerrato (39' st Giannoni), Giovannucci (25' st Cappellini), Menga. A disposizione: Comparini, Trivelli, D'Onofrio, Coman. Allenatore: Federico Callai.

FONTEBLANDA: Pennacchi, Liculescu (33' st Giomarelli), Bardi (33' st Passaro), Toti, Fantoni, Di Manno, Russo (22' st Comanac), Nigido (9' st Peralta), Calandrino, Angelini (24' st Fedeli), Scala. A disposizione: Marchi, Pampo, Meravigli, Massa. Allenatore: Gerardo Cocciolo.

ARBITRO: Leonardo Angelo Puterio; 1° assistente Francesco Paolo, 2° assistente Lorenzo Calise (terna della sezione Aia di Piombino).

RETI: 29' Scala, 35' Cerrato; 8' st Menga (rig.), 31' st Papini.

NOTE: espulsi Chaatbi, Fedeli, Toti e il tecnico Cocciolo. Ammoniti Nigido. Calci d'angolo 2-1. Recupero 1' + 5'.





Quarti di finale

Nuova Grosseto – Atletico Maremma 0-3

Invictasauro – Sant'Andrea 3-1

Venturina – Grosseto 5-2 (d.t.s.)

Follonicagavorrano – Fonteblanda 3-1

Semifinali

Lunedì 19 giugno Atletico Maremma – Invictasauro

Martedì 20 giugno Venturina – Follonicagavorrano

Finale