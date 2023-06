Passalacqua: Fonteblanda supera Atletico Piombino e passa alla fase successiva

Grosseto: Grande calcio sul tappeto verde del “Frida Bottinelli Brogelli” nella terza giornata del girone B della 48° Coppa Bruno Passalacqua. Di fronte Fonteblanda e Atletico Piombino, entrambe al vertice con quattro punti, protagoniste di aver messo in vetrina, un buon calcio, molto attese per un confronto sicuramente decisivo per il passaggio del turno.



Le due squadre si sono espresse ad alto livello dando vita ad una gara tecnicamente valida ed a tratti spettacolare.

La posta in palio altissima ed entrambe non hanno deluso le aspettative. Si sono affrontate a viso aperto perché entrambe volevano la conquista dei tre punti, biglietto da visiva essenziale per ottenere l'accesso alla fase successiva del torneo.

Grande entusiasmo e determinazione, Atletico Piombino e Fonteblanda hanno cercato sin dalle prime battute di superarsi. Grande equilibrio con i nerazzurri di Mirko Serena, molto decisi. Botta e risposta con Ricci che ha mandato alle stelle una facile conclusione al 22', al quale ha risposto Peralta al 25' da posizione favorevole, con i nerazzurri pericolosi con Diagne al 28' ,imitato da un Topi irresistibile ed in gran forma.

Poi al 41' il Fonteblanda passava grazie ad una conclusione di Calandrino, deviata da un difensore al termine di un batti e ribatti.

Non si faceva attendere la reazione dell'Atletico ma senza fortuna ma erano i piombinesi determinati a risollevarsi e alla ripresa del gioco, nel secondo tempo, pareggiavo le sorti della gara. Scoccava il 2' quando Gentili si rendeva protagonista di un “assolo” irresistibile con un gran tiro raggiungeva il pareggio.

Grande equilibrio ma con u Fonteblanda deciso a vendere cara la pelle e cercava a più riprese il gol del vantaggio che arrivava al 22' quando opo un calcio d'angolo svettava Nigido che di testa superava Neri e portava in vantaggio il Fonteblanda.

Girandola di sostituzioni, con l'Atletico che cercava con Diagne il gol del pareggio al 30' . Neroverdi quanto mai decisi e al 32' avevano l'occasione per chiudere la gara quando l'arbitro concedeva un calcio di rigore. Eseguiva Peralta, mancando il bersaglio con Neri che parava la conclusione del centravanti neroverde. Atletico Piombino spingeva molto rendendosi pericoloso come al 37' quando una conclusione di Gentili si stampava sulla traversa ma non entrava. Nerazzurri sfortunati ma tutt'altro che paghi e attaccavano fino alla fine, centrando il successo sia pure di misura ma con merito. Atletico Piombino sfortunato che si ferma a quota 4, mentre il Fonteblanda conquista tre punti pesanti che gli permettono di ipotecare la qualificazione.

Questa sera si chiude il girone B, con il confronto tra Invictasauro e Paganico, inizio ore 21:15.

ATLETICO PIOMBINO 1 - FONTEBLANDA 2

ATLETICO PIOMBINO: Neri, Chtimi (dal 38' del st. Guerriero), Barchi, Talocchini, Battaglini, Rossi, Topi, Insolia (dal 23' del st. El Bouhlali), Ricci, (dal 34' del st. Regoli) Diagne, Gentili. A disposizione: Tondellini, Dell'Agnello, Petrocchi, Campani, Guerriero, Cecchetti, El Bouhlali, Lavagnini, Regoli. Allenatore Mirko Serena.





FONTEBLANDA: Pennacchi, Fedeli (dal 38' st. Giomarelli), Bardi (dal 45' del st.Passaro), Toti, Nigido, Di Manno, Fantoni, Angelini, Peralta, Calandrino (dal 27' del st. Comanac), Scala. A disposizione: Marchi, Passaro, Pampo, Giomarelli, Comac, Meravigli. Allenatore Gerardo Cocciolo





ARBITRO: Alessio Argenti; assistenti Roberto Bocci e Rocco Introcaso, della sezione Aia di Grosseto.

RETI: AL 41' Calandrino, nella ripresa al 2' Gen tili, al 22' Nigido

NOTE: ammoniti Rossi, Talocchini

CALCI D'AN GOLO: 8 a 4 per l'Atletico Piombino

(foto Giacomo Aprili)