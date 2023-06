Passalacqua: Follonicagavorrano a valanga sull'Argentario

Grosseto: Il cartellone dell'ultimo turno eliminatorio del girone D della 48° Coppa Passalacqua, prevedeva il confronto tra il Follonicagavorrano, in testa al girone unitamente al Sant'Andrea con quattro punti in classifica, e Argentario con tre punti.



Per Follonicagavorrano e Argentario, questo confronto valeva la qualificazione e ai quarti di finale. Un confronto molto impegnativo con due squadre votate al bel gioco, molto tecnico e brioso, tale a garantire un calcio spettacolare, per la felicità degli appassionati e degli sportivi che hanno,invaso gli spalti della tribuna del “ Frida Bottinelli Brogelli”. Lo spettacolo c'è stato con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto senza particolari tatticismi. Il Follonicagavorrano, era sceso in campo puntando a conquistare l'intera posta in palio, mentre l'Argentario di contro voleva il successo per cancellare la sconfitta, che brucia ancora, con il Sant'Andrea.

Le due squadre si sono affrontate senza particolari tatticismi, Follonicagavorrano determinato e veloce conquista subito il centrocampo ma è l'Argentario con Cavallaro al 5' ha sfiorare il bersaglio. Ma al 9' la squadra di Francesco Callai passa in vantaggio con il bomber Cerrato al termine di un'azione in linea con una conclusione da distanza ravvicinata. Lo stesso Cerrato sfiora il raddoppio all'11'. Argentario timidamente si affaccia in area ma è il Follonicagavorrano a colpire per la seconda volta con Chaatbi, su calcio di rigore per un fallo subito da Cret, La banda di Callai continua ad attaccare e si rende pericolosa in più occasioni, in particolare con Cerrato quando al 30' spreca un gol da distanza ravvicinata. Argentario prova a rendersi pericoloso con Cavallaro al 38' , biancocelesti più reattivi e al 43' riducano le distanze su calcio di rigore concesso per un fatto di Ferri su Cavallaro. E' lo stesso Cavallaro a tirare, respinge il portiere ma è ancora Cavallaro a catapultarsi sulla sfera e realizzare.

Alla ripresa delle ostilità, il Follonicagavorrano manca il raddoppio al 5' con Cerrato. Il bomber è sempre attivo e al 7' va in gol sfiorando una indecisione della difesa dell'Argentario. Al 20' Menga colpisce il palo mentre al 28' grande parata di Schiano su tiro di Olivato. Follonicagavorrano continua a dominare e

32' Manga risolve una mischia realizzando il 4-0. Continua senza sosta il dominio della squadra di Callai e nel finale di gara Cret realizza il quinto gol portando il risultato sul 5-1.

Davvero schiacciante la superiorità della squadra del golfo che ottiene tre punti ed il visto per i quarti di finale. Argentario stanco e con poche idee esce di scena al cospetto di un avversario troppo forte.

Questa sera ultimo atto del girone D con Sant'Andrea e Virtus Amiata, inizio ore 21,15.





FOLLONIVAGAVORRANO 5 - ARGENTARIO 1

FOLLONICAGAVORRANO: Turini, Chelli, Bellini, Olivato (dal 36' del st. Stefanini), Ferri, Chaatbi (dal 22' del st. Cappellini), Trivelli (dal 19' del st. Milo), Cret, Cerrato, Giovannucci (dal 33' del st. Miccoli), Menga (dal 36' del st. Stefanini). A disposizione: Comparini, Cappellini, Miccoli, Mogavero, Sorvillo, Stefanini, D'Onofrio, Milo, Giannoni. Allenatore Federico Callai

ARGENTARIO: Schiano, Giovani, Greco, Delcamara, Chiocca (dal 42' del st. Amato), Lacchini (dal 22' del st. Picchianti S.), Cavallaro, Scotto (dal 20' del st. Loffredo), Fugalli, Alocci, Solari (dal 45' del st. Gabrielli). A disposizione: Fanciulli, Picchianti, Amato, Accolla, Stagnaro, Solari T., Barbieri, Gabrielli, Loffredo. Allenatore Carlo Minucci.

ARBITRO: Roberto Bocci; assistenti Alessandro Luca Maretti, Giacomo Ginanneschi, della sezione Aia di Grosseto.

RETI: al 9' Cerrato, al 13' Chaatbi, al 43' Cavallaro. Nel secondo tempo al 7' Cerrato, al 32' Menga, al 41' Cret.

NOTE: ammoniti Olivato, Delcamarra

CALCI D'ANGOLO: 4-2 per il Follonicacagavorrano





(foto Giacomo Aprili)