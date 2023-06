Passalacqua: Atletico Maremma travolge Nuova Grosseto e vola in semifinale

Grosseto: La 48° Coppa Passalacaqua ha emesso i primi verdetti, Atletico Maremma conquista la semifinale, Nuova Grosseto esce di scena amaramente.



Veramente grande calcio al “ Frida Bottinelli Brogelli” nel primo quarto di finale della rassegna giovanile, al cospetto di un grande pubblico. Di fronte, Atletico Maremma (secondo nelle fase eliminatoria) opposto alla Nuova Grosseto dominatrice del proprio girone.

Entrambe le squadre si sono affrontate con determinazione e grinta alla ricerca del successo che avrebbe garantito loro l'accesso alle semifinali.





La maggiore grinta ha premiato l'Atletico Maremma che è riuscita ad avere ragione dei grossetani, con una squadra scesa in campo con ben 8 giocatori 2006. La squadra maremmana è riuscita a sviluppare il solito bel gioco con ripartenze interessanti che facevano male alla retroguardia della Nuova Grosseto che è apparsa molto guardinga nella fase iniziale, ma non brillante con quel bel gioco che era riuscito ad esprimere nella fase eliminatoria.

L'Atletico Maremma con il passare dei minuti ha preso in mano le redini del gioco e al 34' con il bomber Fusini è passato in vantaggio. Poi ha continuato a pressare ma al 44' la Nuova Grosseto è rimasta, in dieci per l'espulsione di Penco per gioco pericoloso. Alla ripresa delle ostilità qualcosa di nuovo si è visto nei movimenti della squadra di Paolo Tollapi, ma al 19' la formazione di casa subita una nuova espulsione quando veniva cacciato Tarassi. Tutto più facile per l'Atletico Maremma che con Fusini raddoppiava al 26' ( contropiede) e chiudeva le marcature con Parnisari al 49' nel recupero, subito dopo che Barbetti aveva colpito la traversa. Finiva con il successo netto dell'Artletico Maremma che stacca il biglietto per la semifinale.





ATLETICO MAREMMA 3 - NUOVA GROSSETO O

NUOVA GROSSETO: Bontà, Colli, Criscuolo (20' st Batzu), Tarassi, Barbetti, Bodron (1' st A. Coppolecchia), G. Coppolecchia, Penco, Benetello (40' st Fedi), Curti (1' st Camarri), Fabbrucci (21' st Bandiera). A disposizione: Canuti, Artino, Mantiglioni, Rosini. Allenatore: Paolo Tollapi.

ATLETICO MAREMMA: Uccelletti, Filiè, Solimeno (1' st Lunghi), Bonucci, Talenti (37' st Angeli), Tarquini, Vettori, Caminati (10' st Pennacchi), Fusini, Bertocchi (22' st Parnisari), Sarzilla (50' st Sartori). A disposizione: Galeazzi, Alfano, Iacoboaea. Allenatore: Fabio Bisacco.

ARBITRO: Stefano Giordano; 1° assistente Roberto Bocci, 2° assistente Alessandro Luca Marretti.

RETI: 34' Fusini; 26' st Fusini, 49' st Parnisari.

NOTE: è stato osservato 1' di silenzio per la scomparsa di Silvio Berlusconi. Espulsi Penco al 44' per gioco pericoloso, Tarassi al 19' st per somma di ammonizioni. Ammoniti Colli, Tarassi, Fabbrucci, Caminati, Bertocchi. Calci d'angolo 2-5.





Al termine della sfida il direttore di gara Giordano ha offerto un rinfresco per il suo imminente matrimonio.

Questa sera il secondo quarto di finale tra Invictasauro e Sant'Andrea, inizio ore 21,15.





(foto Giacomo Aprili)