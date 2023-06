Passalacqua: Atletico Maremma affonda Alberese e ipoteca il passaggio turno

Grosseto: Match ad alta tensione, quello che vedeva di fronte Atletico Maremma al vertice del girone C e Alberese impegnate in un confronto decisivo per il passaggio del turno.



Atletico Maremma con i favori del pronostico, deciso a conquistare il passaggio del turno, ha affrontato la gara a viso aperto, esprimendo il proprio gioco brillante. Di contro l'Alberese da parte sua aveva un solo risultato per poter andare avanti nel torneo, vale a dire conquistare l'intera posta in palio contro un avversario quanto mai quotato in possesso di un grande blasone.

Le due squadre non si sono nascoste dandosi battaglia sin dall'inizio, ma era la squadra di Fabio Bisacco a rendersi pericolosa al 10' con un bel colpo di testa di Sarzilla che sfiorava il palo e successivamente era Vettori ha minacciare la rete dell'Alberese protagonista di una grande ripartenza, mentre al 19' era Bernacchi a sprecare una grande occasione.

Alberese provava a reagire per tentare la via della rete ma senza successo e comunque con il passare dei minuti la banda di Piccioni prova a rendersi più minacciosa.

La partita era molto veloce e soprattutto corretta ma il risultato non si sbloccava. La svolta della partita in apertura della ripresa quando mister Bisacco sostituiva Fusini e Bertocchi, le due punte che non avevano fino a quel punto inciso, sostituendoli con Parnisari e Pennacchi. Trascorreva appena un minuto e l'Atletico Maremma ed era proprio Pennacchi dopo appena 1' che riusciva ad andare a segno con Sabatini autore di un gran tiro appena dentro l'area di rigore

Alberese colta di sorpresa reagiva ma era ancora l'Atletico Maremma ad attaccare cercando di chiudere la partita che con il passare dei minuti si faceva molto elettrica con l'Alberese che non si stava a subire e cercava di reagire. Nel frattempo fioccavano i cartellini gialli ed il direttore di gara aveva il gran da fare ma al 18' Pennacchi da sotto misura raddoppiava con un gran fendente. Si accendevano gli animi e dopo una rimessa laterale contestata Ionesco al 21' veniva espulso.

La gara si anima sempre di più e la tensione saliva, la posta in palio era altissima ed il finale di gara si faceva sempre più rovente. Atletico Maremma con la superiorità numerica prendeva campo dominando con l'estremo difensore dell'Alberese che si rendeva protagonista con interventi decisivi facendo evitare alla propria sqauadra un passivo più pesante.

Finiva 2 a 0, con l'Atletico Maremma che incamerava tre punti pesanti staccando il biglietto per la qualificazione ai quarti. Alberese esce di scena, abbandonando il torneo a malincuore.

La Coppa Passalacqua torna in campo questa sera con il confronto tra Venturina e Scarlino, decisivo per il passaggio del turno. Inizio ore 2:,15.





ATLETICO MAREMMA 2 - ALBERESE 0

ATLETICO MAREMMA: Uccelletti, Talenti (dal 37' del pt. Angeli), Solimeno, Calimati, Ferrante (dal 10' del st. Lunghi), Tarquini, Vettori, Sabatini (dal 20' del st. Bonucci), Fusini (dal 1' del st. Pennacchi), Sarzillà (dal 39' del st. Angeli), Bertocchi (dal 1' del st. Angeli)). A disposizione: Sartori, Bonucci, Filiè, An geli, Lunghi, Parnisari, Alfano Pennacchi. Allenatore Fabio Bisacco

ALBERESE: Conti, Marzocco, Troiano, Bigoni (dal 26' del pt. Pecciarini), Mancini, Ionescu, Franceschi, Serangeli (dal 16' del st. Stefi), Calzolani, Turchetti, Bocchi (dal 28' st. Diagne) A disposizione: Sassetti, Diagne, Stefi, Pavin, Lorenzoni, Pecciarini, Sarita, Casoli, Hoxha. Allenatore Enrico Piccioni

ARBITRO: Luca Fredianelli; assistenti Daniele Guarini, Miguel Bethencourt, della sezione Aia di Grosseto.

RETI: al 1' del st. Sabatini, al 18' Pennacchi.

CALCI D'ANGOLO: 4 a 2 per Atletico Maremma

NOTE: Ammoniti Calinati, Calzolani, Ferrante, Serangeli, Bocchi, Stefi. Espulso Ionesco al 21' della ripresa per reciproche scorrettezze.