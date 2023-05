Passalacqua, Argentario vince su Virtus Amiata

Grosseto: Completata la seconda giornata del girone D della 48° Coppa Bruno Passalacqua in corso di svolgimento sul tappeto verde del rinnovato impianto sportivo di via Adda. Di fronte Argentario e Virtus Amiata, che hanno dato vita ad un incontro quanto mai scoppiettante. Gli azzurri di Carlo Minucci sono stati i grandi protagonisti della serata, che sono riusciti ad imporsi largamente mettendo in mostra un gran bel gioco, fatto di scambi e conclusioni verso la rete della compagine amiatina che hanno fatto divertire i molti appassionati presenti sugli spalti del “Frida Bottinelli Brogelli”.







Davvero un vero e proprio calcio spettacolo quello visto all'opera su un terreno ancora in non in perfette condizioni per il nubifragio abbattutosi in questi giorni sulla città.

Argentario molto atteso e con le carte in regola, per fare grande figura nella rassegna giovanile grossetana confermandosi squadra di grandi qualità. Decisamente aggressiva la banda di Minucci che è riuscita a contrastare da subito le ficcanti ripartenza della formazione amiatina ed un volta entrata in partita, nulla a potuto la Virtus Amiata per contrastarla.

Argentario decisamente superiore ha imposto il proprio gioco, con delle triangolazioni brillanti e soprattutto veloci.

Gli azzurri ben presto sono riusciti a costringere alla resa l'undici amiatino rifilando loro un pesante passivo senza la possibilità di difendersi o quanto meno di replicare.

Argentario davvero incontenibile ed alla fine ha finito per travolgere a suon di gol il Virtus Amiata, maramaldeggiando dilagando realizzando un bellissimo poker, un 5 a 0 che la dice lunga sulla superiorità degli azzurri.

Alocci e soci hanno messo in luce sin dalle prime battute il loro gioco spumeggiante imponendo alla gara un gran ritmo e già all'11' andavano in vantaggio con Fugalli autore di un gran gol, grazie alla sua rapidità e al 18' sfioravano il raddoppio che però arrivava poco dopo per merito di Greco direttamente da calcio d'angolo e ancora con Solari incontenibile realizzava il 3 a 0, quando scoccava il 21'. Uno scatenato Fugalli firmava il quarto gol al 41', La musica non cambiava nella ripresa con l'Argentario che dominava colpendo un palo con Fugalli e poi nel recupero al 46' andava ancora in gol a conclusione di una serata maiuscola. Per la giovane squadra amiatina una brutta serata, ma ha tutto il tempo per potersi riscattare.

Un successo meritato a dimostrazione della schiacciante superiorità che permetteva alla squadra di Minucci di incamerare tre punti e portarsi al vertice del girone D.

Questa sera, di nuovo in campo con la seconda giornata del girone A tra Nuova Grosseto e Ribolla, inizio ore 21:15.





ARGENTARIO - VIRTUS AMIATA 5-0

ARGENTARIO: Schiano, Lacchini, Greco (dal 13' del st. Giovani), Dulcamara (dal 39' del st. Solari), Picchianti S., Picchianti M., Cavallaro (dal 20' del st. La Mantia), Alocci (dal 30' del st. Stagnaro), Loffredo, Solari (dal 13' del st. Sco), Fugalli. A disposizione: Fanciulli, Giovani, Accolla, Amato, Scotto, Solari, Stagnaro, Gabrielli, La Mantia. Allenatore Carlo Minucci





VIRTUS AMIATA: Bernardo, Cellini, Zynda, Matii (dal 1' del st. Ghars), Mahnani, Moscarini, Tosi, Kini, Martini (dal 1' del st. Silvestrini), Franci, Duchi. A disposizione: Cioci, Ghars, Rranja, Silvestrini. Allenatore Luca Corbari.





ARBITRO: Danilo Diana. Assistenti Daniele Guarini, Giacomo Ginanneschi della sezione Aia di Grosseto





RETI: Fugalli all'11', Greco al 20' , Solari al 21', al 41' Fugalli, nella ripresa al 46' Fugalli.

ANGOLI: 8.3 per l'Argentario

NOTE: ammonito Tosi.