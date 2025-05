Passalacqua 2025: Venturina, che rimonta! La Castiglionese si arrende (1-2) in un match "gustoso"

Sotto di un gol, i biancocelesti di Bardelloni ribaltano la Castiglionese di Tocchi grazie alle reti di L. Massini e Miele, conquistando la testa del girone A.

Grosseto: Il Venturina piega (1-2) la Castiglionese in un match gustoso e intenso, costellato da antichi sapori, dal finale corretto. Sul sintetico zuppo d'acqua si trovano di fronte i rosso blu di mister Tocchi, formazione compatta e valida, e i bianco azzurri del collega Bardelloni, squadra esperta, quadrata. Il dislivello tecnico è apprezzabile, i contenuti no. La Castiglionese è animata da grande temperamento e piacere di giocare, il Venturina si appoggia alla manovra, all'intesa tra i reparti, non smarrisce mai la strada maestra nemmeno quando Camara dopo 15' la infilza centralmente con maestria sfruttando velocità e dribbling.

Lo svantaggio non cancella le trame del Venturina fatte di triangolazioni, proiezioni sulle fasce, palleggio fitto. Dall'altra parte la Castiglionese assorbe l'urto restando unita e resistente. La tela dei bianco celesti cresce, i rosso blu rompono l'assedio con le scorribande offensive imperniate su Camara. Occorrono 24' al Venturina per colmare la distanza: cross dalla destra di Miele, al centro irrompe Luca Massini, che supera il bravo portiere Cerone. La truppa di Bardelloni non frena. Nella ripresa la sceneggiatura non cambia. Al 3' Caciagli conclude di forza, Cerone intercetta. La Castiglionese oppone un sano entusiasmo, rimane concreta, essenziale spinta dal popolo rosso blu dotato di fumogeni e canti. Ma il Venturina possiede doti primarie per costruire senza interferenze. Dopo la botta di Godano (26') i bianco celesti, con merito, capovolgono la gara. Miele riceve in area, la sua deviazione non lascia scampo a Cerone. Al 45' sempre Miele sfiora il terzo gol ma Cerone dice ancora no. Sarebbe stata una penitenza troppo severa per la Castiglionese, formazione viva e vegeta.

La classifica del girone A: Venturina 6, Castiglionese e Sant'Andrea 1, Atletico Maremma 0. Le notturne riprenderanno giovedì 22 maggio con Atletico Maremma – Sant'Andrea (girone A).

Castiglionese – Venturina 1-2 (1-1)

CASTIGLIONESE: Cerone, Camara, Minelli, Benanchi, Ghersi (22' st Riemma), Ulivieri, Tocchi (7' st Valduga), Foderi, Salvadori (30' st Bracco), Temperani (38' st Scovaventi), Gambineri. A disposizione: Pardini, Nocciolini, Martini, Minella, Mori. Allenatore: Daniele Tocchi.

VENTURINA: Cavaglioni, Larini (11' st Bicocchi), Bergamaschi (16' st Moretti), B. Massini, Politi, Alestra, Miele, Novembrini, Toninelli (17' st Godano), Caciagli, L. Massini. A disposizione: Antili, Lorenzi. Allenatore: Enrico Bardelloni.

ARBITRO: Alessandro Maretti; 1° assistente Fabio Vellutini, 2° assistente Gianluca Stella.

RETI: 15' Camara, 39' L. Massini; 28' st Miele.

NOTE: ammoniti Politi, Caciagli. Calci d'angolo 0-7. Recupero: 1' + 5'.

