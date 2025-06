Passalacqua 2025: Siena, addio torneo. Il Follonicagavorrano vola in semifinale

Un rigore di Giannoni decide un quarto di finale tattico, estromettendo i bianconeri da un match dove il Folgav ha saputo gestire la pressione e chiudere gli spazi.

Grosseto: Il Follonicagavorrano entra di diritto in semifinale, il Siena cade e viene depennato dal torneo. Il fulcro dell'ultimo quarto di finale risiede al minuto 15, momento in cui Giannoni trasforma il penalty nato da una leggerezza di Paolucci sfociata poi nell'atterramento in area di Moroni. Intorno all'episodio ruota una sfida dove il Siena ha tenuto palla senza mai trovare uno sbocco sicuro per cercare la porta e dove il Folgav non ha mai vacillato nonostante una pressione costante dell'avversario.

I minuti iniziali parlano di gioco frazionato, poco ordine, traiettorie alte, tecnica e sostanza in stand by. Il rigore scuote gli antagonisti, non alza il livello generale. La circolazione di palla dei bianconeri è macchinosa, lenta, costellata di errori di manovra. Il merito è dei rosso blu bravi a chiudere corridoi e ingressi, a mettere la museruola ai singoli con tenacia mai in ribasso togliendo campo e tempi di gioco. Le occasioni del Siena sono scarne, le conclusioni fuori misura come al 44' dove Ronchi alza troppo la mira. La seconda frazione conferma la sostanza del Folgav, sottolinea le difficoltà del Siena. Al triplice fischio i ragazzi di mister Pagliarini giustamente esultano, quelli di Voria escono dal terreno di gioco con il morale in discesa.

Siena – Follonicagavorrano 0-1 (0-1)

SIENA: Paolucci, Fiorentini, Sani, Buini (25' st Spidaliera), Bindi (1' st Tanganelli), Rognani, Bolognesi, Neri, Pecchi (42' st Vanni), Ruiz Rodriguez (37' st Papini), Ronchi. A disposizione: Puppato, Sangermano, Fancelli. Allenatore: Gill Voria.

FOLLONICAGAVORRANO: Comparini, Cozzatelli, Chtini, Miccoli, Pimpinelli, Picci, Scartabelli (32' st Riva), Moroni (41' st Sorvillo), Giannoni (21' st Piazza), Calvi, Pallini. A disposizione: Cacciaguerra, Cascioli, Scava, Mancinelli, Chinellato, Ghirlandini. Allenatore: Daniele Pagliarini.

ARBITRO: Taddeo Scafati; 1° assistente Arianna Anello, 2° assistente Simone Ferrara (terna della sezione Aia di Piombino).

RETE: 15' Giannoni (rig.).

NOTE: ammonito Ruiz Rodriguez. Calci d'angolo 5-2. Recupero: 0' + 5' (+1).

Il quadro completo delle semifinali.

Invictasauro – Nuova Grosseto lunedì 23 giugno

Venturina – Follonicagavorrano martedì 24 giugno

Finalissima venerdì 27 giugno

Orario delle gare 21,15