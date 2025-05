Sport Passalacqua 2025: Sant'Andrea, vittoria meritata: l'Atletico Maremma si arrende in un match combattuto 23 maggio 2025

Sant'Andrea, vittoria meritata: l'Atletico Maremma si arrende in un match combattuto. I biancocelesti si impongono 2-1 grazie alle reti di Zella e Giovannetti, mostrando compattezza e cinismo nei momenti chiave della partita. Grosseto: I bianco celesti del Sant'Andrea prevalgono, con merito, sui rosa nero dell'Atletico Maremma (1-2). Lo snodo del successo è imperniato nell'essere una squadra omogenea, efficiente nei momenti cruciali dell'incontro. L'Atletico Maremma è apparso, specialmente nella prima frazione, impreciso e frettoloso. La sfida si presentava decisamente delicata per le contendenti e i ragazzi di mister Malossi l'hanno saputa interpretare con le dovute maniere. Dopo un inizio arido di emozioni, Caminati apre le ostilità con una sventola da lontano, che passa alta, è il 16'. Quindi 5' di fase interlocutoria e arriva il vantaggio del Sant'Andrea griffato Zella, che subito dopo deve uscire per infortunio. L'Atletico si fa vedere al 33' con il tiro di Tammaro, che non trova lo specchio. La ripresa è subito un botta e risposta. Menicagli sventa un tiro molto ravvicinato (3'), Iacoboaea spegne la conclusione di Marchi (4'). Si intuisce che qualcosa possa succedere, la gara appare più livellata sul piano del gioco. Infatti al 10' Cozzolino riceve un traversone dalla destra, tocco sotto misura e il pari è conquistato. Le squadre spingono e si difendono, i portieri mantengono il nullo. La simmetria la spezza Giovannetti al 35' con un tiro preciso, che batte Iacoboaea, 1-2. Nel finale l'Atletico Maremma spende le ultime energie senza riuscire a trovare il pareggio. Atletico Maremma – Sant'Andrea 1-2 (0-1) ATLETICO MAREMMA: Iacoboaea, Angeli (39' st Giusti), Solimeno (14' st Ferrante), Lunghi, Talenti (27' st Filiè), Caminati, Cozzolino, Tosi, Pennacchi, Bonucci, Tammaro (1' st Vincelli). A disposizione: Rossi, Petreni. Allenatore: Alessio Schiano.

SANT'ANDREA: Menicagli, Biagiotti, Baldanzi, Dindalini, Esposito, Galasso (48' st Tocchi), Zella (26' Tarlev), Demasi, Mariottini (18' st Giovannetti), Tanzini, Marchi. A disposizione: Cutrupi, D'Errico, Caprini, Detti, Terraciano. Allenatore: Davide Malossi.

ARBITRO: Marco Boscagli; 1° assistente Cristian Pernazza, 2° assistente Alessandro Cagnacci.

RETI: 21' Zella; 10' st Cozzolino, 35' st Giovannetti.

NOTE: prima dell'inizio è stato osservato 1' di raccoglimento per la scomparsa di Nino Benvenuti e di Giovanni Ciurciumel custode del campo sportivo del Sant'Andrea. Ammoniti Tosi, Tarlev. Recupero: 2' + 5'. Partite giocate girone A Venturina – Atletico Maremma 4-3

Sant'Andrea – Castiglionese 2-2

Castiglionese – Venturina 1-2

Atletico Maremma – Sant'Andrea 1-2 Da giocare 3 giugno Venturina – Sant'Andrea

4 giugno Atletico Maremma – Castiglionese Classifica: Venturina 6, Sant'Andrea 4, Castiglionese 1, Atletico Maremma 0 Sant'Andrea

Atletico maremma

