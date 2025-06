Passalacqua 2025: Ribaltone in vetta: Il Sant'Andrea supera il Venturina e vola ai quarti

Una vittoria per 3-1 assicura al Sant'Andrea il primo posto nel girone A del torneo, mentre il Venturina mantiene comunque la qualificazione.

Grosseto: Scatto finale del Sant'Andrea, che batte il Venturina (1-3) e agguanta la prima posizione del girone A. Il Venturina scende al secondo gradino conservando la qualificazione. Escono di scena Castiglionese e Atletico Maremma.

I nero azzurri scendono in campo con gli Allievi (2008) perché la Juniores è in mezzo al guado tra la semifinale (vinta) e la finale della coppa Regionale. I rossi di mister Malossi puntano al successo pieno per andare avanti nel torneo notturno. Nasce, così, una partita invitante e piacevole. I ragazzini di Bucciantini partono con il turbo colpendo la traversa e sciorinando un calcio valido. Il Sant'Andrea assorbe l'accelerazione iniziale, quindi inizia a farsi minaccioso dalle parti di Tanganelli. Marchi rompe la bilancia al 17' portando in vantaggio il Sant'Andrea, che, comunque, non demorde. Galasso (31') raddoppia, Demasi chiude la frazione portando a tre le reti dei rossi.

La ripresa mantiene buone caratteristiche tecniche. La rete della bandiera nero azzurra la mette a segno Giacomo Bicocchi al minuto 38'.

Al triplice fischio finale le due qualificate già pensano ai quarti.

Venturina – Sant'Andrea 1-3 (0-3)

VENTURINA: Tanganelli (1'st Antili), Zenobi, Iacometti, De Simone, Nardi, G. Bicocchi, Musli (1' st Sottile), Ontani, Bardocci (1' st Massini), Godano (F. Bicocchi), D'Avino (1' st Belus). Allenatore: Fabio Bucciantini.

SANT'ANDREA: Mencagli, Biagiotti, Baldanzi, Dindalini, Esposito, Galasso (25' st Tocchi), Zella (46' st Caprini), Demasi, Mariottini (20' st Giovannetti), Tanzini (40' st D'Errico), Marchi. A disposizione: Cutrupi, Tarlev, Detti, Terracciano. Allenatore: Davide Malossi.

ARBITRO: Simone Ferrara; 1° assistente Francesco Paoli, 2° assistente Francesco Persiani (terna della sezione Aia di Piombino).

RETI: 17' Marchi, 31' Galasso, 46' Demasi; 38' st G. Bicocchi.

NOTE: calci d'angolo 3-3.

Risultati girone A

Venturina – Atletico Maremma 4-3

Sant'Andrea- Castiglionese 2-2

Castiglionese Venturina 1-2

Atletico Maremma – Sant'Andrea 1-2

Atletico Maremma – Castiglionese 1-2

Venturina – Sant'Andrea 1-3

Classifica: Sant'Andrea 7, Venturina 6, Castiglionese 4, Atletico Maremma 0

Le notturne riprenderanno martedì 10 giugno con Nuova Grosseto – Fonteblanda (ultima gara del girone C).