Passalacqua 2025: Nuova Grosseto in semifinale! Sant'Andrea battuto ai rigori dopo 120 minuti di pura battaglia

Un match epico con rimonte e colpi di scena decide l'accesso alla 50esima Coppa Passalacqua.

Grosseto: La Nuova Grosseto conquista la semifinale della 50esima coppa Passalacqua. Il Sant'Andrea si ferma ai rigori ed esce dalla porta principale.

Sono occorsi 120' e nove tiri dal dischetto per giungere a questo responso, un itinerario ricco di emozioni, stati d'animo altalenanti, fiducia e dubbi. Un labirinto calcistico. Ha prevalso il maggior autocontrollo dagli undici metri dei ragazzi di mister Vichi, sostenuto dalle due parate di Recupero, per indirizzare l'arrivo in volata. Il drappello del tecnico Malossi, dopo aver tenuto in pugno la sfida arrivando al doppio vantaggio, innalzato dalla bellissima punizione di Tanzini al 25' e da Zella dopo 20' del secondo tempo, ha iniziato a scricchiolare al minuto 36 della ripresa incassando la rete di Solari, ha cigolato incredibilmente quando la Nuova è rimasta in dieci uomini per il rosso di Barneschi, si è incartata al 50' subendo il pari di Vincenzo Esposito. I tempi supplementari non hanno modificato l'andamento del primo quarto di finale spalancando la riffa del dischetto.

Successione dei rigori. Sant'Andrea: Mariottini (parato), Tocchi (fuori), Tanzini (rete), Tarlev (rete), Demasi (parato). Nuova Grosseto: Sabatini (rete), Severini (parato), Tiberi (rete), Betti (rete).

Sant'Andrea – Nuova Grosseto 4-5 (d.t.s. - d.c.r.) (2-2)