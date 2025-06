Passalacqua 2025: la Castiglionese accende le speranze, Atletico Maremma saluta il torneo

Un match deciso dalle reti di Camarà e Temperani, che condanna i padroni di casa all'eliminazione.

Grosseto: La Castiglionese si impone (1-2) sull'Atletico Maremma alimentando le possibilità di accedere ai quarti di finale del torneo. Il ragazzi in rosa chiudono la loro esperienza 2025 con zero punti.

Una partita che sfiora la crudeltà sportiva. In caso di parità entrambi le contendenti sarebbero eliminate, in caso vincesse l'Atletico Maremma pure. Questo spiega, in parte, un primo tempo scarsamente accattivante. I rosso blu di mister Tocchi, avvertendo l'esigenza del vincolo di dover prevalere, smarriscono i giusti equilibri e non riescono a costruire manovre efficaci. Quelli in rosa del tecnico Schiano tentano di prendere le redini dell'incontro senza trovarle. Gli unici interventi dei rispettivi portieri si verificano al minuto 8 con Iacoboaea a bloccare un diagonale e al 14' quando Cerone spegne in due tempi il tiro di Bonucci. Il resto rimane sepolto.

La ripresa è un autentico boato. La Castiglionese, infatti, si rovescia in avanti creando subito una mischia nell'area piccola. Dopo 8' Camarà trova lo spiraglio giusto, la sfera tocca il palo e si insacca, 0-1. Trascorrono pochi minuti e Temperani firma lo 0-2, è il 12'. Si accendono le emozioni e la gara si illumina. Bonucci al 17' dimezza le distanze. La conclusione di Vincelli viene respinta, quella di Temperani (27') è sventata da Iacoboaea, la botta di Vincelli al 31' è intercettata da Cerone. Anche i nervi subiscono una impennata. A farne le spese è Benanchi, che al 35' riceve il rosso diretto per fallo di reazione sull'avversario e la Castiglionese resta in 10. La coda della gara vede le due squadre impegnate a cercare la rete della speranza, Castiglionese, e quella del pareggio per cancellare lo zero in classifica. Ma il risultato resta immutato.

ATLETICO MAREMMA: Iacoboaea, Giusti (1' st Angeli), Solimeno, Lunghi, Talenti, Caminati, Pennacchi, Tosi (13' st Uccelletti), Veronesi (9' st Cozzolino), Bonucci, Vincelli (46' st Tammaro). A disposizione: Rossi, Petreni, Ferrante, Filiè. Allenatore: Alessio Schiano.

CASTIGLIONESE: Cerone, Riemma (1' st Benanchi), Minelli, Gambineri (39' st Bracco), Ghersi (32' st Valduga), Ulivieri, Tocchi, Foderi, Salvadori (41' st Bevilacqua), Temperani, Camarà. A disposizione: Pardini, Minella, Loffredo, Mori, Scovaventi. Allenatore: Daniele Tocchi.

ARBITRO: Simone Paparozzi; 1° assistente Daniele Guarini, 2° assistente Gianluca Stella.

RETI: 8' st Camarà, 12' st Temperani, 17' st Bonucci.

NOTE: espulso Benanchi al 35' st per fallo di reazione. Ammoniti Caminati, Cerone, Ulivieri, Camarà. Calci d'angolo 4-1. Recupero: 2' + 4'.

Risultati girone A

Venturina – Atletico Maremma 4-3

Sant'Andrea – Castiglionese 2-2

Castiglionese – Venturina 1-2

Atletico Maremma – Sant'Andrea 1-2

Atletico Maremma – Castiglionese 1-2

Classifica: Venturina 6, Sant'Andrea e Castiglionese 4, Atletico Maremma 0.

Da giocare

domenica 8 giugno Venturina – Sant'Andrea

La gara Grosseto – Roselle (girone C) è stata anticipata a sabato 7 giugno