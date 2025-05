Passalacqua 2025: L'Atletico Piombino si sblocca: vittoria convincente sull'Alta Maremma

Un gol capolavoro di Lavagnini e un rigore di Pietrini regalano i primi tre punti ai nerazzurri di mister Piazzesi, in una sfida corretta e combattuta.

Grosseto: Erano tre punti importanti, specialmente per l'Atletico Piombino fermo a zero. L'Alta Maremma, appoggiandosi al successo ottenuto contro l'Argentario, poteva sorridere anche al pareggio. Alla fine hanno prevalso, meritatamente, i ragazzi in nero azzurro di mister Piazzesi (2-0). Gli arancioni del tecnico Vegliò hanno cercato la strada del pari, non ci sono riusciti per i meriti dell'avversario e anche per demeriti nel reparto avanzato. È stata un sfida corretta sia in campo che nelle panchine, un traguardo di spessore.

I primi minuti stabiliscono che l'Atletico Piombino conduca le danze con l'Alta Maremma agile nel capovolgere l'azione. Soua, infatti, costringe Buti alla non facile deviazione (15') con una conclusione velenosa. Mariotti replica al 18' con la rovesciata, che Borta alza sulla traversa. Botta e risposta, tanto per gradire e scaldare l'ambiente. Palese come le trame dell'Atletico Piombino poggino sull'esterno dove lavorano Dini, a destra, e Lavagnini dalla parta opposta. Il disegno si concretizza al 23': Dini calibra un cambio gioco di molti metri, sul secondo palo si getta Lavagnini, il tiro al volo è splendido, palla incrociata sul legno contrario ed è l'1-0. Un vero e proprio capolavoro. L'Alta Maremma prende nota senza sottrarsi dal reagire. Al 36' bella punizione di Manfrin, Borta ammortizza in due tempi. Si lotta senza sosta, la gara rimane in bilico, incerta e gustosa.

Il secondo tempo mantiene le stesse caratteristiche. Amoaful, da lontanissimo, spedisce una raccomandata a Buti, che guarda la palla sorvolare non di molto la traversa, è il minuto 8. Il diagonale di Manfrin viene spento dai guanti di Buti, è il 13'. Gli arancioni restano lucidi, i nero azzurri calano di intensità e cercano di appiattire il gioco. Scocca il 36' quando Lavagnini viene atterrato in area, è rigore. Sul dischetto si presenta Pietrini, entrato da 4', che trasforma senza tremare, 2-0. Il resto scorre con l'Alta Maremma a spingere, ma l'incisività resta una chimera.

Atletico Piombino – Alta Maremma 2-0 (1-0)

ATLETICO PIOMBINO: Buti, Dini (24' st Boldrini), Lavagnini, Berrade (36' st Del Prete), Piazzesi, Lombardi, Petricci (44' st Messina), Baldassarri, Mariotti (32' st Pietrini), Patara, Campani (41' st Caramante). A disposizione: Favilli. Allenatore: Alberto Piazzesi.

ALTA MAREMMA: Borta, Khribech, Carta, Pelacani (38' st Regoli), Amoaful, Cerreti, Prianti (11' st Rossi), Hladchenko, Soua (25' st El Kharraz), Manfrin (32' st Cipriani), Angiolini. A disposizione: Musetti. Allenatore: Sandro Vegliò.

ARBITRO: Raffaele Lampedusa; 1°assistente Antonio Costantino, 2° assistente Leonardo Giuliarini.

RETI: 23' Lavagnini; 37' st Pietrini (rig.).

NOTE: ammoniti Piazzesi, Cerreti. Calci d'angolo 2-1. Recupero: 1' + 5'.

Partite giocate del girone D

Siena – Atletico Piombino 5-3

Alta Maremma – Argentario 1-0

Argentario – Siena 0-5

Atletico Piombino – Alta Maremma 2-0

Classifica: Siena 6, Atletico Piombino e Alta Maremma 3, Argentario 0

Da giocare:

11 giugno Siena – Alta Maremma

12 giugno Argentario – Atletico Piombino

Il torneo riprenderà mercoledì 4 giugno con Atletico Maremma – Castiglionese (girone A).

La gara Venturina – Sant'Andrea (A) in programma per martedì 3 è stata posticipata a domenica 8 giugno.