Passalacqua 2025: il Follonicagavorrano vola in finale! Venturina battuto 2-1 in una semifinale thrilling

Decisiva la rete di Giannoni nel finale. I ragazzi di Pagliarini conquistano la 50ª Coppa Passalacqua e affronteranno l'Invictasauro nella finalissima.

Grosseto: È il Follonicagavorrano a meritarsi la finalissima della 50esima coppa Passalacqua al termine di una semifinale particolarmente attraente. Il Venturina è stato un luminoso compagno di viaggio con l'unico vizio di tartagliare per tutta la prima frazione.

Il principio promette spettacolo. Non si spreca un pallone, si conversa nello stretto con velocità e tecnica, si allarga il gioco con precisione, si sfrutta tutto il campo con idee precise. Il Follonicagavorrano è più incisivo, scaltro, elastico. Al 9' Pallini serve un confetto all'imprendibile Scartabelli, che non perdona fulminando Cavaglione, 0-1. I bianco celesti patiscono non trovando valide soluzioni per contrastare l'onda rosso blu pur proponendo il tiro (11') ad effetto di Francesco Bicocchi, fuori, e quello di esterno sinistro di Novembrini al 14', ancora fuori. I ragazzi di Pagliarini mantengono le redini della gara con azioni di spessore. Scambio Cionini – Scartabelli, la cui conclusione sbatte sulla traversa (24'), ribaltamento di fronte e Miele impegna Comparini ad una respinta accanto al palo (25'). Nemmeno si respira. Scartabelli da fuori area coglie di nuova la traversa (27') e al 29' evade sulla corsia destra con autorità, la difesa riesce ad assorbirlo con fatica. Al 33' si vede Calvi, la sfera non inquadra lo specchio. Il Follonicagavorrano è sincronizzato. Termina qui un bel primo tempo.

La ripresa battezza il risveglio del Venturina. Francesco Bicocchi palleggia in area, quindi consegna il diagonale, che gela Comparini, 1-1. I bianco celesti adesso prendono il comando con autorità, il Follonicagavorrano arretrano con ordine e razionalità. Il match resta molto interessante. Miele al 27' centra la traversa, è il momento migliore dei bianco celesti protesi alla ricerca del pari. Al minuto 35 esce Chtimi, entra il numero 20 Giannoni, unico cambio di mister Pagliarini. Magia del calcio. Al 41' Giannoni si trova al posto giusto per deviare in porta, sotto misura, il pallone della vittoria, 1-2. Al 46' Giannoni, da lontano, centra il montante alla sinistra di Cavaglione. È il definitivo segnale di un successo giusto.

Venerdì 27 giugno la manifestazione si chiude con la finalissima Invictasauro – Follonicagavorrano. Sempre alle 21,15.





Venturina – Follonicagavorrano 1-2 (0-1)

VENTURINA: Cavaglione, Larini (43' st Lorenzi), Alestra, Politi, Moretti (8' st Ontani), Miele, Massini (43' st Nardi), Novembrini (8' st Bergamaschi), G. Bicocchi, Toninelli (21' st Godano), F. Bicocchi. A disposizione: Antili. Allenatore: Fabio Bucciantini.

FOLLONICAGAVORRANO: Comparini, Cozzatelli, Picci, Miccoli, Pimpinelli, Cionini, Scartabelli, Mancinelli, Pallini, Calvi, Chtimi (35' st Giannoni). A disposizione: Cacciaguerra, Cascioli, Riva, Scava, Sorvillo, Chinellato, Piazza, Ghirlandini. Allenatore: Daniele Pagliarini.

ARBITRO: Leonardo Giuliarini; 1° assistente Francesco Signori, 2° assistente Salvatore Sbordone.

RETI: 9' Scartabelli; 6' st F. Bicocchi, 41' st Giannoni.

NOTE: prima dell'inizio sono state premiate le squadre eliminate ai quarti cioè Sant'Andrea, Grosseto, Siena, Atletico Piombino; Nicola Dindalini del Sant'Andrea come giocatore più corretto e collaborativo (premio Aia); il Siena con la coppa Disciplina (premio Gabriele Lozzi); Franco Ferretti giornalista de “Il Tirreno”; la terna arbitrale dell'incontro della sezione Aia di Grosseto. Ammoniti Miccoli, Pallini, Chtimi. Calci d'angolo 3-6. Recupero: 1 + 5'.

La strada delle due squadre.

Eliminatorie girone B

Invictasauro – Follonicagavorrano 0-0

Follonicagavorrano – Alberese 1-1

Manciano – Invictasauro 0-5

Invictasauro – Alberese 1-1

Follonicagavorrano – Manciano 3-0

1° Invictasauro 5

2° Follonicagavorrano 5 (migliore differenza reti sull'Alberese)

Quarti

Invictasauro – Atletico Piombino 3-0

Siena – Follonicagavorrano 0-1

Semifinali

Invictasauro – Nuova Grosseto 2-0

Venturina – Follonicagavorrano 1-2

La squadra del Follonicagavorrano





La squadra del Venturina