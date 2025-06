Passalacqua 2025: Il Follonicagavorrano trionfa ai supplementari, Giannoni decisivo

Un gol di Giannoni al 2' del primo tempo supplementare regala la 50esima edizione della Coppa Bruno Passalacqua al Follonicagavorrano, piegando un'Invictasauro agguerrita in una finale tatticamente bloccata e combattuta sotto il caldo africano.

Grosseto: La 50esima edizione della coppa Bruno Passalacqua è stata consegnata al Follonicagavorrano (foto cover). L'Invictasauro si è dovuta accomodare al secondo gradino del podio.

Sostanzialmente è stata una finale molto bloccata e tatticamente valida, principi che nel calcio intaccano spettacolo e suggestioni. La bilancia dei favori pendevano dalla parte rosso blu vista la categoria di appartenenza, i bianchi potevano appoggiarsi ad una struttura solida, paziente, capace di intrappolare il gioco dell'avversario. Così è stato. L'asse portante della sfida, infatti, ha visto il Folgav comandare per larghi tratti le attività in campo con l'Invictasauro pronta a chiudere varchi, corridoi, a raddoppiare tenendo la squadra compatta, pronta comunque a infilarsi negli spazi avanzati. Una partita a scacchi, una ragnatela tessuta con meticolosità quasi certosina. L'insieme giustifica l'apertura dei tempi supplementari con il sospetto che i ventidue protagonisti volessero arrivare ai tiri dal dischetto visto il bilanciamento agonistico, le forze in calo e un caldo africano.

Il presentimento si infrange dopo soli 2 minuti del primo tempo supplementare. Il numero 20 del Folgav, Edoardo Giannoni, al centro dell'area piccola, accoglie la sfera rasoterra di Scartabelli, autore di un veloce raid sulla sinistra, predispone la scivolata deviando il suggerimento in rete. È il gol decisivo e ricalca quello del successo in semifinale ai danni del Venturina quando il cronometro segnava il 41esimo della ripresa. Giannoni è decisamente l'asso di coppe. In pratica l'ultima gara del torneo termina in quel preciso istante.

Molte le personalità del mondo calcistico arrivate al “Frida Bottinelli Brogelli” per onorare la storica manifestazione in notturna: Paolo Mangini e Andrea Titi, rispettivamente presidente e segretario regionali della Lega Nazionale Dilettanti, Vincenzo Sabatini, delegato regionale Aic, Luca Furzi, presidente provinciale Aia, Pietro Magro presidente Aiac, il delegato del Coni Aldo Peronaci, Franco Rossi, presidente Panathlon.

Invictasauro – Follonicagavorrano 0-1 (d.t.s.) (0-0)

INVICTASAURO: Kopshti, Fommei (5' p.t.s. Liculescu), Murineddu, Repola, Bruni, C. Perciavalle, Canu (7' s.t.s. Corsini), Francavilla, Ibraimi (25' st Zauli), Rossi (37' st Di Domenico), Sabbatini (4' s.t.s. Magnani). A disposizione: Santolini, M. Perciavalle, Pascolini, Galli. Allenatore: Cristiano Papini.

FOLLONICAGAVORRANO: Comparini, Mancinelli (37' st Chinellato), Picci, Miccoli (1' p.t.s. Sorvillo), Pimpinelli, Cionini, Scartabelli, Moroni (4' s.t.s. Ghirlandini), Pallini, Calvi (22' st Giannoni), Chtimi (1' p.t.s. Cozzatelli). A disposizione: Carmisano, Cascioli, Di Cola. Allenatore: Daniele Pagliarini.

ARBITRO: Alessandro Luca Maretti; 1° assistente Roberto Bocci, 2° assistente Miguel Alessandro Cagnani Bethencourt.

RETE: 2' p.t.s. Giannoni.

NOTE: ammonito Sabbatini. Calci d'angolo 5-3. Recupero: 0' + 3'. Recupero t.s.: 2' + 4'.

Classifica marcatori

Giulio Guadagnoli 5 (Grosseto)

Milton Ruiz Rodriguez 3 (Siena)

Sanna Camarà 3 (Castiglionese)

Ettore Sabbatini 3 (Invictasauro)

Andrea Zizzo 2 (Siena)

Le ultime premiazioni

Le terze classificate: Venturina, Nuova Grosseto

Miglior portiere (premio Marco Maffei): Filippo Massellucci (Grosseto)

Miglior Giocatore (premio Marco Maffei): Francesco Godano (Venturina)

Il gol più bello (premio Massimiliano Gambassi): Milo Toninelli (Venturina)

Cannoniere (premio Marco Severi): Giulio Guadagnoli (Grosseto)

Miglior arbitro: Gianluca Stella (Aia Grosseto)

Giocatore più combattivo (Premio Arturo Provvisionato): Esteban Juan Tiberi (Nuova Grosseto)

Premio Panathlon alla carriera: Rita Gozzi presidente Veterani Sportivi

Una vita per lo sport (premio Coni): Lorenzo Falconi (giornalista)

Allenatore emergente (premio Luigi Ambrosio): Alberto Piazzesi (Atletico Piombino)

Allenatori finalisti: Cristiano Papini (Invictasauro), Daniele Pagliarini (Follonicagavorrano).

Allenatore vincente: Daniele Pagliarini (Follonicagavorrano)

Omaggi alla terna della finale: Alessandro Luca Maretti (arbitro), Roberto Bocci (1° assistente), Miguel Alessandro Cagnani Bethencourt (2° assistente)

Follonicagavorrano





Invictasauro