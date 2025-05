Passalacqua 2025: Grosseto implacabile: la superiorità tecnica decide la gara

Il Fonteblanda, nonostante la sconfitta, mostra carattere e mantiene viva la speranza per il passaggio del turno.

Grosseto: Eccessivo dislivello tecnico. È il contenuto concentrato del match. Allargando il panorama e scendendo nei dettagli occorre annotare particolari significativi. Il Grosseto vince 0-3 riuscendo a cavalcare la propria superiorità specialmente nella frazione iniziale dove va in vantaggio dopo pochi minuti (8') con un tiro secco di Bojinov dal limite, che trova il palo e si insacca, sciupa almeno due ottime possibilità davanti lo specchio della porta.

Nella ripresa i rossi di mister Terracciano calano in fase di costruzione rischiando di essere raggiunti su calcio di punizione (31') calciato magistralmente da Colella e altrettanto magistralmente disattivato dal volo di Massellucci, quindi trovano il raddoppio (38') con Vettori chiudendo, praticamente, l'incontro. La difficoltà di andare in gol è un aspetto da non sottovalutare. Il Fonteblanda, nero verde, ha sempre mantenuto, pur nella sofferenza di dover rincorrere, un assetto positivo, non ha mai perso la testa e la concentrazione. Quando ha intuito di avere la forza di osare lo ha fatto creando anche grattacapi alla difesa del Grosseto. Finisce, dunque, come era previsto.

Con la qualificazione in tasca il Grosseto deve assimilare meglio il carattere della competizione e il Fonteblanda può ancora sperare al passaggio del turno alla luce di un buon organico.

Fonteblanda – Grosseto 0-3 (0-1)

FONTEBLANDA: Ennached, Papini, D. Venturelli, Falciani, G. Venturelli, Rispoli (34' st Loffredo), Rosati (20' st Attilio), Colella (43' st Pinotti), Kopshti, Cinelli (23' st Poccia), Balla. A disposizione: Giulietti, Pierini. Allenatore: Matteo Giochi.

GROSSETO: Massellucci, Mori (35' st Colombini), Cioni, Bojinov (18' st Bertocchi), Corallini, Capoduri, Violante (6' st Shenaj), Criscuolo (6' st Guadagnoli), Turbanti (6' st Gnazale), Vettori, Colledan. A disposizione: Ricchi, Morello, Lorenzini, Mussio. Allenatore: Domenico Terracciano.

ARBITRO: Danilo Diana; 1° assistente Matteo Rullo, 2° assistente Raffaele Lampedusa.

RETI: 8' Bojinov; 38' st Vettori, 42' st Bertocchi.

NOTE: calci d'angolo 2-7. Recupero: 2' + 0'.

Partite giocate girone C

Grosseto – Nuova Grosseto 4-0

Roselle – Fonteblanda 0-0

Fonteblanda – Grosseto 0-3

Classifica: Grosseto 6, Roselle e Fonteblanda 1, Nuova Grosseto 0.

Da giocare

28 maggio Nuova Grosseto – Roselle

09 giugno Grosseto – Roselle

10 giugno Nuova Grosseto – Fonteblanda

La gara Venturina – Sant'Andrea (girone A) programmata per martedì 3 giugno è stata posticipata a domenica 8 giugno.