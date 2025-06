Passalacqua 2025: Atletico Piombino ai quarti: vittoria decisiva sull'Argentario

Un 1-2 che vale la qualificazione e il secondo posto nel girone D.

Grosseto: L'Atletico Piombino batte l'Argentario (1-2) confermando la seconda posizione nel girone D e raggiunge i quarti di finale. È l'ultima sentenza della fase eliminatoria della manifestazione.

L'Argentario ha speso tutte le energie che aveva per evitare la terza sconfitta. La seconda frazione, infatti, ha visto crescere i bianchi di Cardarelli sul piano dell'intensità e della determinazione. Sotto di una rete, Bausani e soci hanno spinto in maniera coraggiosa fino a trovare il pareggio (1-1) con Pallini al termine di un contropiede ben congegnato, era il 24' della ripresa. L'Atletico Piombino, forte di una qualificazione praticamente già acquisita, si è imposto senza spremersi più di tanto gestendo il vantaggio firmato da Dini al minuto 22 del primo tempo con un bel colpo di testa, finora l'unico della coppa segnato in questo modo. Mariotti,quindi, riportava avanti i nero azzurri al 35' su assist di Dini. Ci voleva un grande Baffigi al 41' per deviare in corner un colpo di testa molto pericoloso e un altrettanto bravo Buti al 47' ad impedire il pareggio dell'Argentario.

Argentario – Atletico Piombino 1-2 (0-1)

ARGENTARIO: Baffigi, Schiano, F. Rosi, Giovani, Amato, Gabrielli, Accola, Ruggieri, Coppola (43' Dubbiosi), Bausani, Pallini. A disposizione: Sabatini, M. Rosi. Allenatore: Riccardo Cardarelli.

ATLETICO PIOMBINO: Buti, Dini, Piazzesi, Patara (1' st Berrade), Lavagnini (1' st Baldassarri), Salvadori (18' st Pietrini), Campani (1' st Boldrini), Lombardi (1' st Messina), Mariotti, Del Prete, Cramante. A disposizione: Orini, Petricci.

ARBITRO: Lorenzo Giuggioli; 1° assistente Alessia Leoni, 2° assistente Francesco Signori.

RETI: 22' Dini; 24' st Pallini, 35' st Mariotti.

NOTE: ammoniti Schiano, Dini, Messina. Calci d'angolo 0-5. Recupero: 2' + 3'.

Risultati per girone e classifiche finali

Girone A

Venturina – Atletico Maremma 4-3

Sant'Andrea – Castiglionese 2-2

Castiglionese – Venturina 1-2

Atletico Maremma – Sant'Andrea 1-2

Venturina – Sant'Andrea 1-3

Atletico Maremma – Castiglionese 1-2

Sant'Andrea 7, Venturina 6, Castiglionese 4, Atletico Maremma 0

Girone B

Invictasauro Follonicagavorrano 0-0

Alberese – Manciano 2-1

Follonicagavorrano – Alberese 1-1

Manciano – Invictasauro 0-5

Invictasauro – Alberese 1-1

Follonicagavorrano – Manciano 3-0

Invictasauro 5, Follonicagavorrano 5, Alberese 5 (eliminato per peggiore differenza reti), Manciano 0

Girone C

Grosseto – Nuova Grosseto 4-0

Roselle – Fonteblanda 0-0

Fonteblanda – Grosseto 0-3

Nuova Grosseto – Roselle 1-0

Grosseto – Roselle 4-0

Nuova Grosseto – Fonteblanda 0-0

Grosseto 9, Nuova Grosseto 4, Fonteblanda 2, Roselle 1

Girone D

Siena – Atletico Piombino 5-3

Alta Maremma – Argentario 1-0

Argentario – Siena 0-5

Atletico Piombino – Alta Maremma 2-0

Siena – Alta Maremma 3-0

Argentario – Atletico Piombino 1-2

Siena 9, Atletico Piombino 6, Alta Maremma 3, Argentario 0

Marcatori

Guadagnoli (Grosseto) 4, Ruiz Rodriguez (Siena) e Camarà (Castiglionese) 3

Nelle eliminatorie sono state segnate 73 reti

Quarti di finale

lunedì 16 giugno Sant'Andrea – Nuova Grosseto A

martedì 17 giugno Invictasauro – Atletico Piombino B

mercoledì 18 giugno Grosseto – Venturina C

giovedì 19 giugno Siena – Follonicagavorrano D

Semifinali

lunedì 23 giugno A-B

martedì 24 giugno C-D

Finale

venerdì 27 giugno

Inizio delle gare alle 21,15