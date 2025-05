Passalacqua 2025: Alta Maremma rompe la noia: Camarà Illumina una gara spenta

Una sfida parsimoniosa decisa dalla velocità di Camarà, mentre l'Argentario paga caro l'irruenza.

Grosseto: Sfida parsimoniosa, poco vivace, a tratti noiosa e monotona. Prevale l'Alta Maremma praticando manovre scorrevoli, che sfruttano la vitalità di Camarà, grimaldello utile per raggiungere il successo. L'Argentario, specialmente nella prima frazione, si è mostrato inquieto e ha pagato questo atteggiamento con il rosso a Rossetti, prima espulsione della manifestazione. Nella ripresa i ragazzi di mister Cardarelli hanno costruito situazioni propizie senza, comunque, riuscire a trovare il pari. Il cardine della gara dopo soli 9 minuti: Amoaful serve limpidamente Camarà, scatto imprendibile sulla sinistra, conclusione precisa, palla in rete, 1-0. In pratica il primo tempo vive su questa azione.

La seconda frazione galleggia tra i tentativi di aggancio dell'Argentario e la volontà di firmare il raddoppio dell'Alta Maremma. Ne consegue una serie di azioni, triangolazioni e corner, il cui prodotto resta arido.

La classifica del girone D dopo due gare complete: Siena e Alta Maremma 3, Atletico Piombino e Argentario 0.

Alta Maremma – Argentario 1-0 (1-0)

ALTA MAREMMA: Musetti, Khribech, Manfrin (49' st Pieri), Amoaful, Cerreti, Marino (30' st Cipriani), Prianti (13' st Carta), Hladchenko, Soua (36' st El Kharraz), Pelacani (46' st Piatto), Camarà. A disposizione: Borta, Emini, Regoli, Rossi. Allenatore: Sandro Vegliò.

ARGENTARIO: Sabatini, Schiano (33' st Rosi), Rossetti, Talpes (11' st Dulcamara), Amato, La Mantia (31' Giovani), Principi (46' st Coppola), Ruggieri, Cruciani (48' st Bausani), Accolla, Gabrielli. A disposizione: Baffigi, Dubbiosi, Pallini. Allenatore: Riccardo Cardarelli.

ARBITRO: Gabriele Vagheggini; 1° assistente Roberto Bocci, 2° assistente Salvatore Sbordone.

RETE: 9' Camarà.

NOTE: espulso Rossetti. Ammoniti Hladchenko, Soua, Cipriani, Ruggieri, Cruciani, l'allenatore dell'Argentario Cardarelli. Recupero: 1' + 4'.

