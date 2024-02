Passaggio alla Regione della strada del Cipressino: "Un’ottima notizia, che può fare da apripista"

Grosseto: “Accogliamo con soddisfazione la decisione assunta dalla Giunta regionale della Toscana di rendere la strada del Cipressino un’arteria regionale”. Renzo Mancini, presidente del comitato di zona Amiata di Cna Grosseto, commenta la notizia del passaggio dell’attuale strada provinciale 64 alla competenza della Regione Toscana.



“Questo passaggio – ricorda Mancini – è stato stabilito grazie a un protocollo di intesa firmato nel 2015 dalla Regione Toscana con gli enti locali che riconosceva la via di comunicazione come strada di interesse regionale. Si tratta di un passo importante che ci auguriamo possa dare celerità e nuovo impulso alla messa in sicurezza di tutta la viabilità, non solo nell’interesse delle persone che la percorrono, ma anche delle importanti aziende amiatine che, finora, hanno dovuto affrontare difficoltà logistiche che, talvolta, hanno inciso in modo negativo sulla loro competitività. Anche per questo, la nostra associazione si è sempre impegnata per definire la messa in sicurezza e il miglioramento di questa importante via di collegamento”.

La decisione assunta, quindi, potrà rendere le imprese dell’Amiata più competitive e meglio collegate con il resto della provincia e della Toscana più in generale. “Sottolineiamo inoltre – conclude Mancini – che questa vicenda dimostra come l’‘unione faccia la forza’, perché il lavoro di condivisione portato avanti da tutti i Comuni e dagli altri enti locali, all’unanimità, sia servito a raggiungere un risultato, che non era affatto scontato. Ci auguriamo che sia da esempio anche per il futuro, affinché questioni di interesse trasversale per tutto il territorio siano trattate in modo condiviso e unitario, superando i campanilismi e le differenze di appartenenza, per guardare con una prospettiva più lungimirante al futuro di questa area”.