Partono le iscrizioni per il corso di Pallavolo per adulti!

Grosseto: Se hai la passione per la Pallavolo, vuoi fare movimento e vuoi giocare nel parquet storico del Palazzetto questo è il corso che fa per te! Il corso non è agonistico e si può partecipare dal compimento dei 18 anni. Il corso partirà da Mercoledì 25 Settembre (lezione gratuita) dalle ore 20.30 alle ore 22.00. Guiderà il corso il nostro Tecnico Andrea Baricci. Per info ed iscrizioni Vito al 334 768 3903. Obbligatorio il certificato medico per attività non agonistica.