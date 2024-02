Partono i corsi di Difesa Personale per gli Operatori del Soccorso

Orbetello: Spesso sono stati definiti “angeli” ma in realtà il personale sanitario che lavora quotidianamente in prima linea, è tristemente protagonista di innumerevoli fatti di cronaca. Per questo motivo Zona Sicura, in collaborazione con Croce Rossa Costa d'Argento, dà il via ad un nuovissimo Seminario di Difesa Personale.



Prevenzione, riconoscimento dell'eventuale rischio evolutivo, de-escalation e tecniche di difesa personale: ecco le parole chiave di questa giornata formativa. Il Seminario è svolto in modo che l'allievo, in caso di aggressione, abbia una reazione istintiva ed automatica basata su una rapida analisi del contesto di rischio in cui si trova.

Le tecniche utilizzate non necessitano di una particolare preparazione atletica ne di pregresse esperienze di arti marziali o sport da combattimento e prescindono dall'età e dal sesso del praticante. “Dopo il successo riscontrato a seguito dell'esperienza svolta presso l'Asl Sud-Est Toscana con i tre seminari fatti a Siena, Arezzo e Grosseto - racconta Barbara Vitellaro fondatrice di Zona Sicura - riteniamo importante espandere questa iniziativa a tutti coloro che operano a vario titolo sul nostro territorio e a contatto con le vulnerabilità”.

Per maggiori informazioni: Barbara Vitellaro info.zonasicura@gmail.com - 339 17 06 241