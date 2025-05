Partito il Progetto “Un mare di laghi” grazie a Fondazione Cariplo

Al Circolo Velico di Sarnico, sul lago di Iseo (BG), nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 maggio è ufficialmente partito il progetto “un mare di laghi”, finanziato da Fondazione CARIPLO, riprendendo le fila dal 2016. Tutto il calendario delle uscite sul lago di Iseo 2025 e il calendario delle crociere in mare nell’arcipelago toscano.

Scarlino: Grande la partecipazione per il taglio del nastro di un progetto molto atteso, che vede la formazione, proprio sulle acque del lago degli equipaggi che da giugno solcheranno le acque del mare tirreno per l’arcipelago toscano. Di fronte alla platea, nella giornata poco primaverile di sabato 10, il Sindaco di Sarnico Arcangeli ha sottolineato e più volte ripreso il grande piacere di contribuire all’inaugurazione del progetto: “Per me personalmente e per la giunta che rappresento, quella dell’inclusione è una tematica fondamentale che sposiamo con tutte le forze. Esserci in momenti come questi è estremamente significativo di una comunione di intenti e di fatti in progetti sociali di primaria rilevanza. È un onore essere qui”.

Il Presidente di Vela Insieme dixit “A differenza delle edizioni precedenti, avendo aderito nuovi ragazzi, abbiamo trovato molta collaborazione rinnovata. Il progetto di integrazione (base fondante della mission di Vela Insieme) ha visto la sua realizzazione nel modo più bello e completo sui sorrisi e le vere e proprie risate a crepapelle di tutti i ragazzi coinvolti”, dice il Presidente di Vela Insieme Bruno Brunone. “Siamo prontissimi a ripetere una esperienza tanto complessa quanto entusiasmante (anche sugli altri laghi lombardi) al fine di potere estendere questa opportunità di crescita al maggiore numero di giovani possibile. Certamente, confidiamo nel sostegno di istituzioni e aziende sensibili alla tematica che ci supportino e che al contempo possano condividere ed ampliare una coscienza sociale fatta di bene”.

Che cosa è “un mare di laghi” e perché proprio sul lago di Iseo?

È il progetto, finanziato da Fondazione CARIPLO, grazie al quale i partecipanti alle vere e proprie crociere di velaterapia della durata di 5 giorni all’interno dell’arcipelago toscano (alla base dell’attività annuale di Vela Insieme) che si terranno da giugno a settembre, attraverso 5 week end di brevi navigazioni sul lago di Iseo (da maggio a giugno) della durata di 3/4 ore, e di sessioni di arte_terapia, hanno modo di avere il tempo e la qualità di condizioni per fare la cosa fondamentale in vista della trasferta toscana: conoscersi, stare tra loro, relazionarsi e prepararsi, poco alla volta, alla convivenza stretta e prolungata della vera e propria crociera.

Gli appuntamenti a Iseo, sono una sorta di fase propedeutica fondamentale alla crociera nell’arcipelago toscano, che consentono la simulazione delle uscite, agevolano i primi distacchi dalla famiglia, favoriscono l’integrazione e la collaborazione in navigazione. Ma non solo: le sessioni di arte_terapia che vengono svolte a terra con personale professionista formato al fine, segnano una fase altrettanto importante rispetto alle uscite sulle imbarcazioni, consentendo ai ragazzi di svelarsi, e di lavorare tra loro saldando i primi legami personali.

Quest’anno, concordemente con Fondazione CARIPLO, si sono riprese le fila del progetto che, proprio da quel 2016, aveva avuto luogo fino al 2019, interrotto, poi, dalle ben note condizioni di salute pubblica causate dalla pandemia dell’anno successivo.

“Un mare di Laghi” nasce nel 2016 quando l’allora Presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, colpito dalla capacità di integrazione e inclusione alla base della missione di Vela Insieme, chiese al suo Presidente Bruno Brunone come potere replicare lo stesso format proprio in Lombardia, per moltiplicare quello spirito così costruttivo che lo aveva affascinato. In assenza di un mare lombardo propriamente detto, ed essendo l’unico “mare” sul territorio, rappresentato dalla quantità (e bellezza) di laghi, nacque proprio “un mare di laghi”, perché l’acqua e la navigazione inclusiva potessero essere il comune denominatore tra regioni diverse.

Nella collaborazione con lo Yacht Club di Bergamo, e con il suo Presidente Marco Moglia, nonché in quella con il Circolo Velico di Sarnico, con il Presidente Lucio Cattaneo, Vela Insieme ha trovato le condizioni perfette di entusiasmo e di piena adesione alla finalità.

Dalla timidezza all’abbraccio

La grande bellezza (sempre rinnovata) alla base degli incontri è quella trasformazione visibile dell’emozione dei partecipanti (tutti) che passa, con lo scorrere delle ore e attraverso i progetti di arte terapia per la formazione di legami su piccoli progetti artistici ed espressivi individuali e poi collettivi, dalla chiusura della timidezza alla apertura dell’abbraccio e dello scambio spontaneo di tutti i partecipanti. Abbattendo le barriere. Senza differenze. In un cerchio inclusivo che si dimentica di diversità e si trasforma, semmai, in un evidenziatore di differenze piene di ricchezza reciproca.

Il contributo fondamentale della psicologia e dell’arte terapia

Grazie al progetto “un mare di laghi” e al finanziamento di Fondazione CARIPLO, è stato possibile avvalersi del supporto di una psicologa di spicco nel panorama italiano, la Dottoressa Beatrice Bellini. Consulente delle Forze Armate, ipnoterapeuta, autrice del libro “Volevo solo avere tanti like. La paura di essere diversi”, edito da “La fabbrica dei segni” (Cooperativa Sociale di Novate Milanese che ha per scopo quello di avviare e gestire attività produttive che favoriscano l’inserimento lavorativo di persone in situazioni di emarginazione e handicap, soprattutto con problemi di ordine psicologico/psichiatrico), la Dottoressa Bellini ha personalmente intervistato le famiglie dei ragazzi disabili, redigendo precise scheda di valutazione, in modo da valutare le disabilità e le problematiche, consentendo così di lavorare al meglio a bordo per mirare i supporti necessari alle precise esigenze.

Noemi Zani, d’altro canto, artista e illustratrice milanese con grande ispirazione legata alla natura e alla botanica, che ha seguito e organizzato le sessioni di arte terapia che hanno preceduto gli imbarchi, dice con il sorriso: “La cosa meravigliosa degli incontri di arte terapia con i ragazzi è assistere ad un autentico uso dei colori legato alle emozioni. I ragazzi così detti disabili, non temono il giudizio e la competizione ma si aprono, spontaneamente, all’espressione libera da schemi: non importa che il cielo sia necessariamente blu o il prato verde. L’uso dello spazio nel foglio parla del loro mondo interiore. Spesso assisto all’inversione delle tinte che seguono fluidamente il loro sentire di quel momento, dell’arco di tempo in cui, da individui, diventano gruppo, insieme. E, davvero, è una esperienza che non ha eguali”.

Per le altre esperienze che esulano dal progetto “un mare di laghi”, lo staff dell’associazione si assume l’onere e il piacere di conoscere sempre con largo anticipo i ragazzi che prenderanno parte alle crociere, in virtù della migliore organizzazione e gestione della vita a bordo possibile, in risposta alle esigenze di volta in volta differenti.

Benefit per tutti della vela terapia

Uno e forte è il mantra che sottende al progetto di preparazione e formazione “un mare di laghi” e alle vere e proprie crociere in mare: la crescita e l’incremento delle autonomie personali. Non solo dei ragazzi con disabilità (la cui crescita personale è comprovata da 25 anni di attività di Vela Insieme, e da studi in collaborazione con l’Università di Pisa), ma anche dei così detti ragazzi “normo dotati” che, grazie allo scambio costante con quella che ritenevano “diversità” prima di salire a bordo, imparano a riconoscere non più “il diverso” ma l’opportunità di crescita e di scambio con modi, emotività, espressioni, mobilità, linguaggi differenti ma fondanti.

I ragazzi senza disabilità cognitive o motorie, è ormai comprovato che cambino in maniera evidente il proprio atteggiamento nei confronti del “diverso”, spesso partendo con grandi riserve rispetto al vivere insieme a persone con disabilità di vario grado e natura, e rientrando “a terra” con prospettive totalmente diverse grazie al percorso.

Calendario date delle uscite sul lago di Iseo 2025

Inaugurazione progetto: 10 maggio 2025 (più la giornata successiva di domenica 11)

17/18 maggio

31 maggio/1 giugno

7 /8 giugno

14/15 giugno

5 week end in totale

Calendario date delle crociere in mare nell’arcipelago toscano

gli stessi ragazzi parteciperanno alle crociere nell’arcipelago toscano in queste date:

15-20 giugno

29 giugno-4 luglio

13-18 luglio

27 luglio-1 agosto

In tutte le altre settimane Vela Insieme mantiene l’organizzazione di uscite di vela terapia con altri ragazzi provenienti da tutto il territorio nazionale.

Le crociere si concluderanno il 6 settembre a Marina di Scarlino, Grosseto https://www.velainsieme.it/.

