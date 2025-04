Partito Democratico provincia di Grosseto contro il rifiuto del Comune di Orbetello di concedere il suolo pubblico all’ANPI per il 25 aprile

Grosseto: "Come segretario del Partito Democratico della Provincia di Grosseto, denuncio con forza la decisione del Comune di Orbetello di negare la concessione del suolo pubblico all’ANPI per le celebrazioni del 25 aprile. Si tratta di un gesto gravissimo e indegno, che offende la memoria storica del nostro Paese e calpesta i valori fondanti della Repubblica", dice Giacomo Termine.

"Il 25 aprile non è una festa di parte, ma la ricorrenza che segna la Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, conquistata grazie al sacrificio di migliaia di donne e uomini che hanno lottato per la libertà, la democrazia e la giustizia sociale. È grazie a loro se oggi viviamo in uno Stato libero, in cui ogni cittadino può esprimere il proprio pensiero e partecipare alla vita pubblica. Negare uno spazio all’ANPI significa cercare di cancellare la storia, di nascondere la verità, di disonorare chi ha dato la vita per l’Italia.

L’amministrazione comunale di Orbetello e il sindaco Casamenti si rendono protagonisti di un atto vergognoso, che va condannato senza ambiguità. Impedire lo svolgimento delle celebrazioni del 25 aprile equivale a rifiutare i principi su cui si fonda la nostra Costituzione. È un atto che offende non solo l’ANPI, ma l’intera comunità democratica.

Il Partito Democratico sarà sempre dalla parte della memoria, della Resistenza, della libertà. Invitiamo tutti i cittadini, le forze politiche democratiche e le associazioni a mobilitarsi contro questo ennesimo tentativo di riscrivere la storia e di ostacolare la partecipazione civile. Il 25 aprile deve essere celebrato ovunque, con orgoglio e convinzione, perché senza memoria non c’è futuro", conclude Giacomo Termine, segretario provinciale del Partito Democratico di Grosseto