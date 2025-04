Partito Democratico di Orbetello: Un atto inaccettabile contro la memoria della Liberazione

Orbetello: "Il Partito Democratico di Orbetello esprime la sua più ferma condanna per la decisione dell'amministrazione comunale di negare all'ANPI l'utilizzo del suolo pubblico per le celebrazioni del 25 aprile. Questo atto rappresenta un'offesa gravissima alla memoria di coloro che hanno lottato e sacrificato la propria vita per liberare il nostro Paese dal giogo nazifascista.

Il 25 aprile è una data fondante della nostra Repubblica, un simbolo di libertà, democrazia e resistenza. Non è una festa di parte, ma un patrimonio comune di tutti gli italiani. Impedire all'ANPI di celebrare questa ricorrenza significa calpestare i valori su cui si basa la nostra Costituzione e negare il riconoscimento del sacrificio di chi ha reso possibile la nostra libertà. L'amministrazione comunale di Orbetello, con questa decisione, si pone al di fuori del solco tracciato dalla storia e dalla Costituzione, dimostrando una grave mancanza di rispetto per la memoria e per i principi democratici. Un atto che non solo colpisce l'ANPI, ma l'intera comunità democratica di Orbetello.

Il Partito Democratico di Orbetello si impegna a sostenere l'ANPI e a garantire che il 25 aprile venga celebrato degnamente, nel rispetto della memoria e dei valori della Liberazione. Invitiamo tutti i cittadini, le associazioni e le forze politiche democratiche a unirsi a noi in questa battaglia per la memoria e la democrazia. Non permetteremo che la storia venga cancellata o distorta. Il 25 aprile è di tutti, e tutti insieme lo celebreremo", termina il Pd Orbetello