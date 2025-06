Partite oggi le regate della 24ma edizione dell’Argentario Sailing Week

Equipaggi iscritti da nove nazioni garantiscono qualità e successo a un evento strategico, che genera un importante impatto economico sul territorio. Foto: Marco Solari - Valerio Pollio

Porto Santo Stefano: Una preparazione meticolosa quella degli equipaggi iscritti alla 24ma edizione dell’Argentario Sailing Week organizzata dallo Yacht Club Santo Stefano con il supporto del Comune di Monte Argentario. Tanti, infatti, i velisti affollano ormai da giorni le banchine della Pilarella, l’antico porto (XVII secolo) di Porto Santo Stefano con l’obiettivo di essere pronti per il primo ‘colpo di cannone’ che oggi, giovedì 19 giugno, darà ufficialmente il via alla tradizionale sfida di quattro giorni tra le imbarcazioni d’epoca e classiche, provenienti da 9 nazioni, nelle acque del golfo dell’Argentario.

La flotta, numerosa e qualificata, è suddivisa in otto classi: Big Boats, Vintage, Vintage Marconi, Classic, Classic IOR, Spirit of Tradition, Cruising, Open. Le regole consentiranno agli equipaggi di confrontarsi con i loro diretti avversari: lo spettacolo è dunque assicurato e promette di essere avvincente anche per il pubblico a terra grazie alle caratteristiche condizioni meteo del periodo nello scenario unico del golfo dell’Argentario.

Piero Chiozzi, Presidente dello Yacht Club Santo Stefano, sottolinea che: “Voglio ribadire quanto ho già sottolineato: ogni anno componiamo un mosaico in cui ogni tassello è fondamentale. Al nostro fianco abbiamo una grande squadra: il Sindaco Arturo Cerulli con l’amministrazione comunale di Monte Argentario che ci onorano del patrocinio e di un supporto concreto, gli armatori con i rispettivi equipaggi, gli sponsor che ci hanno dato fiducia, insieme naturalmente al nostro Consiglio Direttivo e allo staff del Club che, coordinati dal vicepresidente e direttore sportivo Marco Poma, condividono l’obiettivo comune di contribuire al successo dell’Argentario Sailing Week. Non controlliamo la variabile meteo ma le previsioni per la settimana ci confortano.”

L’evento si conferma di rilevanza strategica per il territorio, per la sua capacità di generare valore per il comparto turistico-ricettivo in termini di immagine e delle importanti ricadute economiche. La manifestazione attira ogni anno un pubblico selezionato e internazionale – tra armatori, equipaggi, ospiti, stampa e appassionati – contribuendo a generare flussi turistici qualificati in un periodo dell’anno che tradizionalmente precede l’alta stagione turistica.

Ricco anche il programma degli eventi a terra a partire da quello di oggi, mercoledì 18 giugno alle 19:30 con il Welcome Cocktail offerto dallo Yacht Club Santo Stefano nella sua spettacolare sede a picco sul mare.

Oggi, giovedì 19 alle 8:30, nella sede del Comune di Monte Argentario a Porto S. Stefano, si terrà il tradizionale incontro con il Sindaco Arturo Cerulli per suo saluto istituzionale ai regatanti al quale seguirà lo skipper briefing. Sempre oggi alle 11:00, con il favore del meteo, il Comitato di Regata darà l’avvio alle regate. Al termine, il birra party nel villaggio e alle 20:30 il Miramis Owner’s Cocktail Dinner. Ancora un iconico evento serale attende gli equipaggi, venerdì 20, per il Crews Dinner alla Fortezza Spagnola dove gli ospiti vivranno l’esperienza unica di un panorama che domina l’intero golfo dell’Argentario, coccolati dalle specialità gastronomiche di Riccardo Picchianti - chef dello Yacht Club Santo Stefano.

Il programma in dettaglio

Giovedì 19 giugno

08:30 - Skippers’ briefing al Comune di Monte Argentario

11:00 - Partenza regate

Dopo regata - Beer Party @ Race Village

20:30 - Owners’ Cocktail Dinner by Miramis presso Isolotto Beach Club

Venerdì 20 giugno

08:30 - Skippers’ briefing al villaggio regate

11:00 - Partenza regate

Dopo regata - Beer Party @ Race Village

Cena equipaggi @ Fortezza Spagnola

Sabato 21 giugno

08:30 - Skippers’ briefing al villaggio regate

11:00 - Partenza regate

Dopo regata - Beer Party @ Race Village

Domenica 22 giugno

08:30 - Skippers’ briefing al villaggio regate

11:00 - Ultima regata

17:30 - Premiazione & Fair Winds Cocktail

I Partner dell’Argentario Sailing Week 2025

L’edizione 2025 si svolge con il patrocinio e il concreto supporto del Comune di Monte Argentario, partner istituzionale dell’evento e con il contributo di Miramis, brand di ospitalità di alta gamma del gruppo svedese Qarlbo AB, Jefferies Group LLC banca di investimento multinazionale indipendente, Banca Patrimoni Sella &C., ColleMassari Wine Estates, Mureadritta e Sea Dog-NYL FTS azienda di abbigliamento casual.

L'Argentario Sailing Week 2025 gode del patrocinio di Regione Toscana, Provincia di Grosseto, Comune di Monte Argentario, della Marina Militare, dell’Associazione Italiana Vele d’Epoca e del Comitato Internazionale del Mediterraneo. Oltre al patrocinio, il Comune di Monte Argentario supporta l’evento concretamente.

L'Argentario Sailing Week è parte del Campionatondel Comitato Internazionale del Mediterraneo (CIM) 2025.

In memoria di Giancarlo Lodigiani, compianto Presidente dell'Associazione Italiana Vele d’Epoca, anche quest’anno sarà assegnato il premio challenge "Trofeo Voscià - Giancarlo Lodigiani” all’imbarcazione con armo Yawl che avrà ottenuto il miglior punteggio all'Argentario Saling Week.

L’Argentario Sailing Week: una storia di passione, tradizione e successo.

La storia dell’Argentario Sailing Week inizia nel 1992, quando un gruppo di Soci dello Yacht Club Santo Stefano organizzò una regata per imbarcazioni classiche denominata Le Vele d’Argento. Nel corso degli anni, la crescita costante delle barche iscritte, l’ospitalità del territorio e un meteo sempre favorevole hanno contribuito all’affermazione dell’evento come punto di riferimento nel calendario internazionale delle regate di barche classiche e d’epoca. Dal 1999 la manifestazione prende il nome attuale: Argentario Sailing Week confermandosi come regata di alto profilo e, nello stesso tempo, come momento di cultura e di accoglienza, in cui passione, storia, artigianalità e ospitalità mediterranea si incontrano nella cornice unica di Monte Argentario.

