Partita infinita: il Villa Croci Bsc Under 15 batte la Fiorentina dopo 5 ore di gioco

Trasferta difficile invece per gli under 12 che a Firenze non riescono ad avere la meglio contro la formazione di casa

Grosseto: È stato un Villa Croci Bsc Grosseto under 15 stakanovista quello che si è imposto contro la Fiorentina Blacks, con un match durato per ben cinque ore. La gara è stata decisa al tie-break del primo extra-inning, quando il closer Porto ha impedito il pareggio della squadra di casa, fissando il risultato finale sul 20-19 per i biancorossi. “Sono davvero orgoglioso di questi ragazzi – commenta Daniele Secciani, manager del Villa Croci Bsc Grosseto under 15 -. Hanno dimostrato, una volta in più, di essere un gruppo capace di soffrire, di restare lungamente concentrato e di saper vincere nonostante le tante insidie. La nostra crescita passa ovviamente anche da gare come questa, in cui la stanchezza si fa sentire e le ore in campo aumentano a dismisura. Con la vittoria di oggi ho avuto l’ennesima dimostrazione di allenare non solo degli atleti talentuosi e di prospettiva, ma dei veri e seri professionisti che hanno grinta e fame di vittorie”.

Il prossimo appuntamento per il Villa Croci Bsc under 15 sarà sabato 29 aprile, allo stadio Simone Scarpelli, contro l’Arezzo.

Inciampa invece il Villa Croci Bsc Grosseto under 12 contro la Fiorentina, squadra di livello che mira alla vittoria del campionato. Il match è terminato con il risultato di 8-0 per la formazione di casa, guidata da una buona performance sul monte di lancio. “Dobbiamo trarre tesoro dai nostri errori – spiega Cristian Bordo, manager del Villa Croci Bsc Grosseto under 12 -. Vincere è sempre complicato, soprattutto quando si incontrano roster di spessore. Dobbiamo continuare la nostra crescita, imparare dalle disattenzioni e allenarci con grande serenità”.

