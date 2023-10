Sport Partenza per Girona (Spagna) degli atleti Under 17 del Follonica Hockey 3 ottobre 2023

Follonica: Partenza per Girona (Spagna) degli atleti Under 17 del Follonica Hockey per disputare un torneo europeo denominato EUROCKEY U.17 2023. Torneo che si svolge tutti gli anni e ultimamente sempre vinto dalla squadra Portoghese l'Oliveirense. Saranno presenti 24 squadre provenienti da varie nazioni europee, l'Italia si presenta con le squadre del Follonica, Valdagno e Viareggio, tutte le altre squadre provengono dalla Spagna, Francia, Svizzera, Germania, Portogallo e Istria (Croazia). Il Torneo inizierà il 5 Ottobre con 6 gironi e si concluderà l'8 Ottobre con la finale. La squadra del Follonica Hockey, allenata da Franco Polverini disputerà il torneo con i seguenti giocatori; Riccardo Biancucci, Federico Asta, Frare Alessandro, Elia Riva, Gabriele Talarico, Ernesto Maggi, Adriano Maggi, Mattia Polverini, Edoardo Fabbri, Francesco Margheriti, dirigenti Rossano Margheriti e Monia Petricci. La prima partita la giocheremo il giorno 5 ottobre alle 17:15 contro SL BENFICA. Tutte le partite sono visibile sul canale youtube.





