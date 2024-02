Partenza col botto della prima tappa del campionato toscano di endurance a Massa Marittima

Massa Marittima: Ancora una volta il centro ippico ASD CavalloMaremma ha organizzato sul territorio di Massa Marittima la prima tappa del Campionato Toscano di endurance che si è svolta domenica scorsa. È stata una partenza col botto, la gara ha visto la partecipazione di 42 binomi (cavaliere e cavallo) con lo staff al seguito, provenienti non solo dalla Toscana ma anche dal Veneto, Umbria, Marche e persino dalla Sicilia.



I partecipanti hanno affrontato un percorso tecnico estremamente suggestivo con partenza dalla splendida Tenuta del Fontino.

L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Massa Marittima e del Comitato regionale Fise Toscana.

“Ringraziamo l’associazione CavalloMaremma – commenta Irene Marconi, assessore alla Cultura e al Turismo di Massa Marittima – perché è grazie all’impegno di questa realtà se ormai da un decennio ospitiamo sul territorio una gara prestigiosa come il Campionato toscano di endurance, che rappresenta una straordinaria opportunità di promozione per far conoscere la ricchezza ambientale di Massa Marittima, con ricadute sul turismo. Il mondo dell’endurance richiama un turismo lento, consapevole e sostenibile che è quello su cui stiamo indirizzando la nostra attenzione come Comune e come Ambito con tutti i progetti di valorizzazione delle risorse turistiche del territorio.”

“Siamo orgogliosi di portare sul territorio una disciplina equestre in crescita come l’Endurance.– affermano soddisfatte le organizzatrici Chiara Bellini ed Elena Niccolaini - Speriamo anche attraverso questi appuntamenti di avvicinare i giovani del territorio a questo sport che unisce grandi sacrifici a grandi soddisfazioni.”

Ma ecco i vincitori: sul podio della categoria di velocità CEN B al primo posto Giulia Belotti con Malika, seguita da Francesco Panarisi con Ap Cassiopea e Benedetta Maria Giulia Bonomo con Marta.

Nella categoria CEN A, l’oro va ad Elio Guidi con Kokonut, l’argento a Tavassoli Asli Carolina con Eliszjr e il bronzo a Marzotto Ita Emanuela Anna con Odemira Bosana.

Nella categoria debuttanti il podio è tutto Toscano: vince Cristina Bruscolini con Impudens della Bosana; al secondo posto Pamela Negrini con Merlino seguita da Gregory Aldicchi su Diana De Helios.

Bravi anche i più piccoli delle categorie Under 14. Nella CEN A U14 prima Giada Neri con Cm Iris Ruella; al secondo posto Asia Eleonora Raudino con Casa di Chia e al terzo Nicole Trincia su Ares.

Nella categoria debuttanti under 14 l’oro è andato a Chiara Cappelloni su Kankan.