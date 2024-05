Partecipato l'evento di Azione Grosseto con Vincenzo Camporini e Nataliya Kudryk

Grosseto: Intensa e partecipata giornata quella dei candidati di Azione sul territorio grossetano mercoledì 22 maggio.

Il Gen. Vincenzo Camporini si è recato sin dalla mattina a Follonica per incontrare iscritti e simpatizzanti ed a sostegno della lista "Primavera Civica", inserita nella coalizione di centro-sinistra che vede candidato sindaco Andrea Pecorini.





Nel pomeriggio Camporini si è unito a Grosseto alla giornalista Nataliya Kudryk , altra candidata della circoscrizione centro Italia di Azione, prima per alcune interviste televisive al gazebo del partito, poi alla Sala Pegaso del Palazzo della Provincia per l'evento programmato.





I candidati hanno approfondito i temi della difesa europea sia dal punto di vista dell'Italia e dell'Europa, che dalla testimonianza diretta dell'esperienza ucraina portata con elementi di novità puntuale dalla preziosa esperienza della Kudryk .La difesa dell’Ucraina deve essere il primo passo verso una politica estera europea più strutturata ed efficace al fine di favorire processi di sviluppo, cooperazione e stabilità nelle diverse aree di crisi, in particolare nei Balcani, in Medio Oriente e nel continente africano. I candidati hanno ribadito che occorre dar vita ad una Forza europea di reazione rapida con consistenti capacità “multidominio” e sotto diretto comando della Commissione Ue; considerano conseguentemente necessaria l’istituzione di un Commissario alla Difesa che, oltre a gestire i relativi fondi e programmi europei, presenti e futuri, abbia anche l’obiettivo di indirizzare le spese dei Paesi membri (ottimizzando gli investimenti sui sistemi d’arma).Il perseguimento di una maggiore autonomia strategica europea dovrà essere in ogni caso coerente con la missione e l’operatività della NATO, che rimane un perno fondamentale della difesa europea e del partenariato atlantico. Candidati e partecipanti all'evento hanno proseguito e concluso l'incontro con una apericena in un clima di serena convivialità.