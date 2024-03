Parte lo stage dei giovani calciatori per prendere parte al Torneo delle Province

Grosseto: Martedì prossimo iniziano gli stage dei giovani calciatori per prendere parte al Torneo delle Province riservato alle categorie Giovanissimi 2010 ed Allievi 2008, organizzato dal Comitato Regionale della Figc.

Questi i convocati dalla Commissione Tecnica, della categoria “Allievi 2008” per il primo stage che si terrà martedi 5 marzo alle 14,30 sull’impianto sportivo “Uzielli” di Paganico, agli ordini del Selezionatore Tecnico Pietro Magro; Alessandro Galatolo, Cristian Porta e Pierlugi Galdi (InvictaSauro), Giulio Pimpinelli, Niccolò Cascioli, Riccardo Artino e Gabriele Ferrario (FollonicaGavorrano), Alessandro Mussio, Niccolò Fiore, Jacopo Lorenzini, Rocco Niccolini, Niccolò Margiacchi, Alessio Bernardone e Sebastiano Camerini (Grosseto 1912), Niccolò Scivola, Nicola Ciccioni e Fabio Itri (Atletico Maremma), Lorenzo Manini e Gabriele Rosu (Manciano), Davide Vergari, Alessio Ricchi e Giacomo Canuti (Nuova Grosseto Barbanella), Edoardo Poscia, Francesco Bagni e Cristiano Crociani (Pitigliano), Mattia, Kryezi, Francescco Sartoni, Michele Galasso e Federico Semplici (Roselle, Adam Radi (Paganico).

Questi invece i convocati per la categoria “Giovanissimi 2010” che si dovranno trovare giovedì 7 marzo agli ordini del Tecnico Selezionatore Walter Trentini, sull’impianto sportivo “Passalacqua” in via Australia alle 14,30 per un primo stage; Elia Mattioli, Manuel Morlungo, Klivio Kryeziu e Davide Tamburelli (Invicta Sauro), Thiago Domingo Mosca, Leonardo Rossetti, Thomas Ranieri, Rocco Fiorini, Filippo Gemignani, Gioele Adino Del Rio, Niccolò Zeno e Riccardo Cacciaguerra (FollonicaGavorrano), Dante Minucci, Andrea Rossi e Samuele Sargentoni (Giovanile Amiata),

Michele Checconi, Nicola Tosi, Leonardo Innocenti, Luca Stefanelli e Pietro Bicocchi (Manciano), Davide Doga, Pietro Cezza, Alessio Farneschi e Francesco Multineddu (Nuova Grosseto Barbanella), Cristian Barberini, Gioele Mariottini e Mattia Tenucci (Roselle), Dario Coppi, Lapo Rossini e Daus Duccio Gabrielli (Virtus Maremma), Brando Ercole (Orbetello), Johan Leoni e Valerio Lo Bascio (Pro Soccer Lab), Mirko Schiano, Andrea Galatolo, Niccolò Giovani e Nicola Gabisso (Argentario),

Gli atleti convocati delle due Rappresentative dovranno presentarsi muniti di abbigliamento sportivo, tuta della società di appartenenza, una maglietta, pantaloncini e scarpe da gioco.

Solamente per questa prima convocazione, gli atleti dovranno presentarsi muniti di copia del certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica, in corso di validità, nel casoche le società di appartenenza non lo avessero inviato a questa Delegazione. Senza il documento i calciatori non possono partecipare.

Fanno parte delle due rappresentative, oltre naturalmente al Delegato Provinciale della Figc Agide Rossi, che è il responsabile, il vice Delegato Fabio Machetti, il segretario Claudio Pepi, Enrico Silli, Manrico Lucchetti e il medico Claudio Pagliara.

Il Delegato Provinciale Figc Agide Rossi, ringrazia le società Unione Sportiva Paganico e all’Asd Nuova Grosseto Barbanella, per la gentile accoglienza.