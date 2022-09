Parte la prenotazione dosi di richiamo con i vaccini Covid adattati

Grosseto: Da domani 13 settembre (ore 12) sarà possibile prenotare per effettuare la vaccinazione booster anti Covid-19 con il vaccino adattato anche alla variante Omicron. Le agende dell’Asl Toscana sud est apriranno giovedì 15, mentre farmacie che aderiscono, medici di medicina generale e pediatri potranno vaccinare dal 20.



Possono ricevere il nuovo vaccino, che è raccomandato ma non obbligatorio, gli over 12 che devono fare la terza dose e gli over 60, i soggetti fragili, le donne in gravidanza e il personale sanitario come quarta dose.

Per il ciclo primario, prima e seconda dose, continuerà ad essere utilizzato il vaccino precedente.

Si ricorda che per prenotarsi basta andare sul portale regionale www.prenotavaccino.sanita.toscana.it dove le agende vengono implementate via via che i posti a disposizione vengono occupati. Per assistenza nelle prenotazioni il numero verde è 800 432525, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14.

Sedi vaccinali sul territorio dell’Asl Toscana sud est:

Siena

Siena - Ambulatorio vaccinale del Ruffolo,

Montepulciano - Centro Vaccinale PO Nottola,

Poggibonsi – Distretto in Via della Costituzione,

Abbadia San Salvatore - Distretto in Via Serdini

Grosseto

Orbetello - Ospedale di Orbetello,

Grosseto - Villa Pizzetti,

Follonica – Distretto in Viale Europa

Arezzo

Sansepolcro - Distretto in Via Santi di Tito,

Montevarchi - Dipartimento di Prevenzione c/o P.O. del Valdarno "S.M. alla Gruccia",

Camucia - Casa della Salute in Via Capitini,

Bibbiena - Distretto in Via Colombaia,

Arezzo – Centro vaccinale via Campo di Marte 25