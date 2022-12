Parte la “Maratona musicale 2022” della scuola di musica Chelli

Sabato 17 dicembre 2022, ore 15-19 al centro commerciale “Maremà” di Grosseto. Le offerte raccolte saranno destinate alla Rsd “Il Sole”

Grosseto: Dopo il forzato stop imposto dalla pandemia, torna quest'anno la “maratona” musicale organizzata dalla scuola di musica della Fondazione Chelli, una realtà in continua crescita e che si sta imponendo all'attenzione del territorio per la qualità della propria offerta didattica e i risultati dei propri allievi.





La maratona musicale, nata nel 2016, è un'iniziativa che abbina la valorizzazione della musica e di chi la studia, alla solidarietà. Infatti nei vari anni ha permesso di raccogliere fondi da destinare ad un progetto specifico (i bambini di Aleppo, il reparto di Pediatria dell'ospedale Misericordia in più occasioni, l’associazione “Iron mamme”). Quest'anno, in particolare, l'iniziativa si concentra sulla residenza per persone disabili “Il Sole”, struttura residenziale di Grosseto, che offre assistenza medica e infermieristica, assistenza specialistica, riabilitazione motoria e fisioterapica, cura ed igiene della persona. Obiettivo della raccolta fondi è sostenere le attività aggiuntive, come quelle di danza e circo ad esempio, che vi vengono svolte in aggiunta ai laboratori che quotidianamente vengono proposti.

“La maratona – spiega la direttrice Maria Grazia Bianchi - quest'anno si terrà sabato 17 dicembre, nel pomeriggio dalle ore 15 alle 19. I nostri allievi, assieme ai docenti e ad alcuni ospiti, in particolare della scuola di musica Bonarelli di Follonica, si esibiranno presso il centro commerciale Maremà, che ringraziamo di cuore per la sensibilità e per aver accolto la nostra proposta. Sarà, crediamo, una bella occasione: mentre, infatti, le persone saranno intente a dedicare un po' del loro tempo agli acquisti in vista del Natale, potranno ascoltare buona musica dal vivo, grazie all'esibizione dei nostri ragazzi, da soli o accompagnati dai loro insegnanti, e nel contempo essere sollecitati a dare un loro contributo per sostenere una realtà benemerita della nostra città, che non solo garantisce un servizio qualificato e importante in favore di persone diversamente abili, ma ci ricorda continuamente che la qualità civica di un territorio si misura dalla sua capacità fattiva di includere e di non lasciare indietro nessuno. Grazie fin da adesso a quanti vorranno contribuire”.

L'iniziativa ha il sostegno della diocesi di Grosseto, di cui la Fondazione Chelli - ente gestore della scuola di musica così come della scuola secondaria di primo grado Madonna delle Grazie e dei licei – è espressione.