Parte l'avventura di "Assai", un nuovo concetto di pizzeria napoletana in Maremma

Fonteblanda: Parte oggi l'avventura di Assai, un nuovo concetto di pizzeria napoletana che sbarca in Maremma.

Assai, Pizza & Amore, è il nome di questo nuovo locale che apre al pubblico proprio oggi, 9 giugno, dopo la serata inaugurale di giovedì 8 giugno, ricca di spettacolo e sorprese, dove si è celebrata la pizza e i numerosi ospiti hanno potuto degustare le specialità di Assai, immersi in un'atmosfera da fiaba.

Un nome che già esprime il legame tra la passione per la pizza e la terra dove questa delizia trova la sua massima espressione: Napoli! È un nuovo modo di pensare la cena. Se anche tu vorrai essere ospite di Assai, troverai ogni sera pizze diverse scelte appositamente dal mastro pizzaiolo, un viaggio culinario che ti porterà a degustare 3 pizze diverse, un cuoppo di alici fritte e uno di patatine fritte, ad un costo fisso irrisorio, lo slogan dice in 2 ti mangi 3 pizze!

Tutto questo, in una location pazzesca, immersi in un parco verde, a bordo piscina, con un atmosfera calda ed accogliente, dove la familiarità e il relax faranno da contorno a questa esperienza.





Cosa non meno importante, è l'area kids, dedicata ai tuoi bambini, dove ci saranno gonfiabili per far passare anche ai più piccini una serata divertente e permettere ai genitori di godere di un'ottima cena in tranquillità e sicurezza.

Sono previsti inoltre, durante tutta l'estate eventi di intrattenimento, per grandi e piccoli, da seguire sui canali social per scoprire cosa è in programma.

L'esperienza dei mastri pizzaioli, la qualità assoluta dei prodotti usati, tra cui il pomodorino del Piennolo e il fior di latte di Agerola, la bellezza della location e la rilassatezza dell'ambiente, sono sicuramente tutte parti di una cornice perfetta, dove i protagonisti siete voi.

Assai si trova in località Osa, strada dei Bagnacci 15 a Fonteblanda.

E' gradita la prenotazione.