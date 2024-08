Parte il sondaggio Confesercenti per capire lo stato dell'economia in Maremma

Grosseto: Torna il sondaggio di Confesercenti Grosseto rivolto agli imprenditori della provincia.



Come è andata la stagione turistica? Qual è lo stato di salute dell'economia turistica maremmana? E quali sono le richieste degli imprenditori?

A tutte queste domande darà risposta il nuovo sondaggio online proposto da Confesercenti agli imprenditori. Come sempre l'associazione di categoria che rappresenta gli esercenti vuole dare la parola proprio alle imprese. Un modo efficace per andare nella giusta direzione, per conoscere i desiderata e le esigenze dei soci (e non solo) e meglio rappresentarli, sostenendo in maniera più mirata le richieste nei confronti delle istituzioni.

Il sondaggio potrà essere confrontato con quello realizzato dalla nostra associazione nello scorso anno. Questo darà una chiave di lettura interessante sui cambiamenti che riguardano i settori di ricezione, commercio, turismo e servizi.

«Confesercenti Grosseto vuole svolgere al meglio il proprio ruolo di sindacato di categoria, e per farlo ha deciso di raccogliere le opinioni non solo degli associati, ma di ogni imprenditore che vorrà dedicare pochi minuti alla compilazione del sondaggio online» commenta il direttore provinciale dell'associazione Andrea Biondi.

«Essendo un'iniziativa partita nel 2023, quest'anno sarà ancora più interessante il confronto con i dati raccolti la scorsa stagione, per monitorare il livello di soddisfazione e di fiducia degli imprenditori, ben consapevoli che la reale volontà di investimento degli imprenditori per innovare e migliorare la propria offerta commerciale è fortemente condizionata, oltre che dai numeri, dalla fiducia nei confronti dei futuri risultati, per questo riteniamo fondamentale raccogliere le opinioni, gli umori, i suggerimenti degli imprenditori locali, al di là dei risultati ufficiali delle presenze turistiche, che da sole non bastano a raccontare la complessità del fenomeno turistico e dei suoi risvolti sul tessuto produttivo locale».

https://www.sondaggio-online.com/s/maremmaeturismo2024