Parte il progetto legato al Clorofilla film festival

Primo appuntamento alla Libreria Qb con un breve documentario in realta’ virtuale su Firenze



Grosseto: Parte domani, mercoledì 7 dicembre, la Saletta VR realizzata da Clorofilla film festival con il contributo del Comune di Grosseto. Una saletta itinerante che per tutto il mese di dicembre con 10 appuntamenti in realtà virturale toccherà diversi spazi cittadini: dal Polo Culturale Le Clarisse alla sede di Clan, da Kansassiti alla libreria QB. Si inizia domani 7 dicembre alle 17 alla libreria QB con un documentario dedicato a Firenze.

“FirenzeVR” è una produzione Gold, la società fiorentina con cui viene realizzato il progetto che lavora spesso con l’attore Elio Germano e con cui Clorofilla ha già collaborato nel 2021. Nel breve documentario (durata 13 minuti – proiezioni alle 17 – 17.30 e 18) la protagonista indiscussa di questo film VR è proprio la città di Firenze. Ed è un fiorentino DOC come Federico Russo, con la sua amichevole accoglienza, a guidare questo tour virtuale.

Ci accompagna in luoghi famosi, parte della nostra memoria collettiva: da Piazza Santa Maria Novella a Piazza della Signoria con le meravigliose statue della Loggia e il maestoso Palazzo Vecchio. Le riprese si allargano, il tour continua tra citazioni di cantastorie e scorci di Ponte Vecchio, fino ad arrivare al Duomo. Le riprese in VR, immersive, sono quasi uno slalom tra i turisti, presenti ovunque, compenetrati nel tessuto cittadino. Croce e delizia di tutte le città d’arte.

Durante il film lo scenario cambia. Cambierà anche il futuro? Saremo sempre in tempo? Un film che è un monito e nel contempo un inno d’amore ai nostri luoghi. La nostra eredità. Saremo in grado di lasciarla a chi verrà dopo di noi? Forse è già troppo tardi. I visori a disposizione sono 10. Per chi vuole prenotare telefonare al 3391201079 oppure inviare una mail a cinema@festambiente.it