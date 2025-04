Parte da Radicondoli il software per il terzo settore grazie a WivoaRadicondoli

Il sindaco Francesco Guarguaglini. “E’ un altro risultato di WivoaRadicondoli, una di quelle attività che dà lustro al nostro borgo e all’investimento che abbiamo fatto e che ora continuiamo a portare avanti. Radicondoli negli anni 2020-2024 ha investito 736mila per le imprese. Ha finanziato 26 nuove attività in 4 anni per un totale di 181mila euro. Con i bandi rilancio, 77 sono state le domande finanziate per un valore di 212mila euro. Con WivoaRadicondoli 3.0 ora è previsto un contributo fino a 20mila euro per le attività strategiche che intendono aprire o ampliare una attività di impresa a Radicondoli. Fino a 8mila euro per le nuove attività. I settori di intervento principali sono turismo, commercio, artigianato e agricoltura”.

Radicondoli: Parte da Radicondoli ed è stato finanziato con WivoaRadicondoli il software gestionale in distribuzione alla rete nazionale dei Centri di Servizio per il Volontariato CSVnet. Per analizzarne le funzioni e migliorarlo sono arrivati qualche giorno fa, proprio a Radicondoli, 20 operatori da tutta Italia per la prima volta qui in Toscana e per la prima volta insieme in presenza dopo il Covid.

E’ un altro risultato di WivoaRadicondoli. Il software gestionale si chiama Verif!co, soluzione digitale per il terzo settore, progetto nato a Radicondoli dalla start-up Terzo Settore Digitale srl e ora commercializzato su tutto il territorio nazionale attraverso la rete dei Centri di Servizio per i Volontariato con oltre 3.200 organizzazioni che lo usano.

“Questa è una di quelle attività che dà lustro al nostro borgo e all’investimento che abbiamo fatto con WivoaRadicondoli e che ora continuiamo a portare avanti - fa notare il sindaco di Radicondoli, Francesco Guarguaglini (foto 1) – E’ una bella storia di collaborazione tra profit e non profit, da cui nasce la soluzione che semplifica gli adempimenti burocratici per gli enti del terzo settore. E’ infatti una soluzione che facilita gli enti del terzo settore nell’aggiornamento della contabilità, la tenuta dei libri sociali, la gestione degli organi sociali, del 5 per mille, dei progetti e degli aspetti burocratici in generale, il tutto in piena conformità con la riforma del terzo settore”.





“Radicondoli negli anni 2020-2024 ha investito 736mila per le imprese - continua il sindaco - Ha finanziato 26 nuove attività in 4 anni, tra cui tre negozi di vicinato “essenziali”, un bar ristorante, due società di informatica che sviluppano applicazioni con l’intelligenza artificiale, guide ambientali e altre figure che raccontano il territorio per un totale di 181mila euro. Con i bandi rilancio, 77 sono state le domande finanziate per un valore di 212mila euro. Sono questi i risultati di WivoaRadicondoli a stimolarci ad andare avanti. Per cui è previsto un contributo fino a 20mila euro per le attività strategiche che intendono aprire o ampliare una attività di impresa a Radicondoli. Fino a 8mila euro per le nuove attività. I settori di intervento principali sono turismo, commercio, artigianato e agricoltura. Tutte le info sono sul sitowww.wivoaradicondoli.it e su www.comune.radicondoli.si.it”.

Il software gestionale Verif!co attualmente è distribuito su tutto il territorio nazionale con il supporto di 40 Centri di Servizio per il Volontariato e proprio nella tre giorni radicondolese è stata lanciata la versione libera e gratuita per i piccoli e piccolissimi enti di terzo settore (Freemium). E sempre durante questo periodo, alcuni degli operatori dei Centri di Servizio per il volontariato partner del progetto si sono confrontati per disegnare le soluzioni gestionali. L'obiettivo era capire come questo strumento possa essere utilizzato strategicamente per rafforzare il supporto agli enti del terzo settore.