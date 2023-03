"Parliamo della nostra storia” con la Pro Loco di Civitella Marittima

Civitella Marittima: Domenica 5 marzo al teatro comunale la Proloco organizza un incontro culturale dal titolo “Parliamo della nostra storia”. Relatori due storici del territorio, Gian Paolo Franceschini e Umberto Brunelli, l’Architetto Federica Barile e la Dottoressa in Filologia Moderna Elisabetta Rossi.

L’argomento è affascinante e si parlerà, tra l’altro, della storia della Abbadia Ardenghesca, della antica Pieve di Santa Maria in Montibus e della evoluzione sociale ed amministrativa del comune da Pari a Campagnatico ed ora Civitella Paganico .“Sarà un incontro interattivo nel quale i partecipanti potranno chiedere ai relatori approfondimenti o informazioni e come Proloco -ha detto il presidente Franco Angiolini - desideriamo offrire a tutti i Civitellini qualche conoscenza in più sulla storia del proprio paese per essergli ancora di più affezionati“. Durante l’evento verranno dati dei riconoscimenti ad alcune persone ed aziende per lo straordinario esempio di attaccamento a Civitella. Al termine della serata la Proloco offrirà un rinfresco ai partecipanti.