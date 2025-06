"Parlar di Mare" con Gianfranco Vanagolli: un viaggio nella narrativa marina all'Elba

Martedì 1 luglio, Marina di Campo ospita l'autore elbano per una serata dedicata alle storie e al significato profondo dell'andare per mare, parte del progetto "Cambio di Rotta".

Marina di Campo: Martedì 1 luglio, alle ore 21,30, ospiti del Porto di Marina di Campo, si terrà, in Piazzale della Salata, la serata dedicata alla narrativa di mare, uno degli appuntamenti del progetto “Cambio di rotta: percorsi nella consapevolezza via mare”, finanziato nell’ambito del bando “Siete Presente” 2025 promosso da CESVOT e da Regione Toscana-GiovaniSì, in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale con il contributo della Fondazione Livorno.

Ospite della serata dal titolo emblematico: “Parlar di Mare”, sarà Gianfranco Vanagolli, presidente onorario di Italia Nostra, autore e saggista con una vivace produzione di romanzi e racconti di mare, che attraverso i suoi libri restituisce tracce lasciate nel tempo da innumerevoli figure di marinai e personaggi, spesso frutto delle sue ricerche storiche o protagonisti dei diari di bordo che va cercando negli archivi di tutta Italia, trasformandole in istantanee capaci di illustrare l'eterna vicenda dell'uomo sul mare.

Dei suoi libri e del significato dell’Andar per mare Gianfranco Vanagolli ne parlerà con la giornalista Patrizia Lupi, Direttrice della Fondazione Isola d’Elba e autrice del Progetto, e con Stanislao Pecchioli della Fondazione Exodus La Mammoletta che con le barche Bamboo un Baltic 51 sloop di circa 16 metri e con il Maria Teresa, Hallberg-Rassy 49, cutter di circa 15 metri, accompagna i giovani elbani alla scoperta della loro Isola guardandola dal mare. Parteciperanno alla serata che ha avuto il sostegno della Igiene Service srl, gestore del Porto di Marina di Campo, Mario Bolano Presidente della Lega Navale di Portoferraio e Federico Galli, presidente del Club del Mare.

Capofila del progetto la Fondazione Isola d’Elba. Numerosi i partner pubblici e privati, a partire dalla Capitaneria di Porto di Portoferraio che sarà presente con un suo rappresentante, USL Toscana Nord zona distretto Elba e U.F. SerD, Lega Navale di Portoferraio, il Circolo della Vela di Marciana Marina, le Pro Loco di Portoferraio, Capoliveri e Porto Azzurro, le Cooperative Sociali Arca e LINC, Incontriamoci in Diversi APS, Tip Tap One ASD, il Club del Mare di Campo, Auser odv, Dialogo odv, Associazione Astrofili elbani, Elba Officinale Aps, Elba del Vicino di Rio, ASD Vela Tradizionale, Circolo degli Artisti di Portoferraio, SIMTUR con Enjoy Elba, Infoelba, Generazione Mare, Associazione Territorio Italia, Igiene Service srl, Locman SpA.

Gianfranco Vanagolli è nato all'isola d'Elba, dove vive; avviato giovanissimo alla carriera del mare, ha maturato successivamente interessi filologici e letterari, laureandosi in Lettere moderne. Si distinguono, nella sua abbondante produzione, dedicata anche alla storia e al folclore dell'Arcipelago toscano, un volume di racconti, Cacciadiavoli e altro mare (Le Opere e i Giorni, 2001); un saggio critico, Profili di autori elbani contemporanei (Le Opere e i Giorni, 2008) e tre romanzi: Il tesoro del Carmine (II Foglio letterario, 2017), Bandiera a bruno per la Diletta Mauro (Ensemble, 2019) e / dannati del Priamar (Edizioni il Frangente, 2021). I suoi libri hanno ottenuto significativi riconoscimenti.